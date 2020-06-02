Европейский инвестбанк рассматривает возможность выделения кредита на достройку Ташлыкской ГАЭС

Обновлено: Июнь 02, 2020. Тэги: , ,

Европейский инвестбанк рассматривает возможность выделения кредита на достройку Ташлыкской ГАЭС

Европейский инвестбанк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения кредита EUR176 млн на достройку Ташлыкской гидроаккумулуирующей электростанции, эксплуатируемой Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС, Николаевская обл.), чтобы увеличить ее мощность в турбинном (генераторном) режиме с нынешних 302 МВт до 906 МВт. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Сообщает Энергореформа.

Получателем средств в нем выступает НАЭК «Энергоатом», который является оператором всех четырех действующих АЭС Украины.

ЕИБ отмечает, что данный проект будет способствовать стабильности энергосистемы на юге Украины и интеграции украиснкой энергосистемы в европейскую ENTSO-E.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждвый эксплуатирует также Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

Площадка Ташлыкской ГАЭС расположена западнее районного центра Арбузинка, тремя километрами южнее г.Южноукраинска. Строительство было начато в 1981 году. Первый гидроагрегат мощностью 151 МВт в турбинном режиме и 216,5 МВт в насосном режиме был принят в эксплуатацию 28 декабря 2006 года, второй – 31 августа 2007 года.

Как отмечается на сайте ЮУАЭС, по состоянию на июль 2019 года продолжаются работы по строительству объектов 2-й очереди Ташлыкской ГАЭС в составе 3-го гидроагрегата и 3-й очереди в составе верхнего водоема. Согласно утвержденному «Энергоатомом» графику ввод гидроагрегата №3 в опытную эксплуатацию планируется в первом полугодии 2021, ввод 2 очереди объекта намечен на конец 2021 года.

Читайте в «Терминале»: Соглашение с ЕИБ позволит профинансировать проект устойчивого обеспечения электроэнергией четырех областей Украины — Гройсман.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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