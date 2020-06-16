Міністерство енергетики не уповноважене втручатися у ліцензування “СхідГЗК”

Міністерство енергетики не уповноважене втручатися у ліцензування використання ядерної енергегії, втім очікує на продовження ліцензії “СхідГЗК”.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Там пояснили, що ліцензування в установленому законодавством порядку здійснює Державна інспекція ядерного регулювання України.

“Міністерство енергетики не має повноважень втручатися у відносини між Держатомрегулюванням України і ліцензіатом (у даному випадку — СхідГЗК)”, — наголосили у відомстві.

Водночас міністерство повідомляє, що за інформацією керівництва комбінату, цього тижня ліцензія може бути отримана

Окрім того, Міненерго вирішує проблеми заборгованостей перед “СхідГЗК”, зокрема з боку “Енергоатом”.