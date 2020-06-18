Нафтогаз планує інвестувати до $30 млрд у видобуток газу у наступні 10 років

Нафтогаз оцінює обсяги інвестицій у видобуток газу в Україні у 20-30 мільярдів доларів у наступні 10 років. Про це повідомив головний виконавчий директор Нафтогазу Отто Ватерландер під час брифінгу 18 червня.

Інформує Hromadske.

«Нашою метою є досягнення повної енергетичної незалежності. Ми оцінюємо, що обсяги інвестицій у видобуток газу можуть скласти 20-30 мільярдів доларів», — повідомив він.

Зазначимо, що попередню програму підвищення обсягів видобутку газу (до 2020 року) Нафтогаз не виконав.

За підсумками січня-листопада 2019 року обсяги видобутку газу в Україні скоротилися на 1,1%. Разом з цим, обсяги імпорту газу до України від початку року навпаки — зросли на 44%. Найбільше видобуток газу скоротила компанія Укргазвидобування — на 3,2%.

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