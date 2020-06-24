ПСО для населення на ринку газу буде продовжено ще на місяць – голова НКРЕКП

З 1 липня Кабмін може продовжити механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу ще на один місяць.

Про це повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в ході дискусії Energy Club: «Чи вистачило Уряду два місяці для підготовки ринку газу до відміни ПСО?».

«Зараз мова йде про те, що ПСО буде продовжено поки-що на місяць. Всі сподіваються, що протягом цього останнього місяця вирішать хоча б частково проблеми, які зараз є. Головна з яких – визначення постачальника останньої надії (ПОН)», – повідомив Тарасюк.

Регулятор виступає за перехід побутових споживачів до постачальника останньої надії на автоматичних умовах.

На разі, Регулятор бачить технічну проблему в організації роботи майбутнього постачальника останньої надії (ПОН). А саме, в доступі ПОН до даних клієнтів, які зараз є тільки в поточного постачальника.

«Постачальник останньої надії буде мати ЕІС- код свого клієнта, однак не буде мати персональних даних, таких як Прізвище та Ім’я клієнта. Так, буде зобов’язання до газорозподільних компаній (операторів ГРМ ред.) передати дані таких клієнтів . Але, тут всім потрібно розуміти: якщо не передадуть, то що? Тут у нас дискусія», – зазначив голова НКРЕКП.

Таким чином питання передачі персональних даних клієнтів від облгазів ( Операторів ГРМ) до майбутнього постачальника останньої надії (ПОН) залишається відкритим.

Голова НКРЕКП також додав, що Україна, не скасувавши механізм ПСО з 1 липня, порушує один з пунктів підписаного меморандуму про фінансову допомогу з МВФ.

Читайте в «Терміналі», 20 травня уряд частково змінив Положення про покладення спецобов’язків на учасників ринку електроенергії, а також Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.