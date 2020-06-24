ПСО для населення на ринку газу буде продовжено ще на місяць – голова НКРЕКП

Обновлено: Июнь 24, 2020. Тэги: , ,

ПСО для населення на ринку газу буде продовжено ще на місяць – голова НКРЕКП

З 1 липня Кабмін  може продовжити механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО)  на ринку природного газу ще на один місяць. 

Про це повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в ході дискусії  Energy Club: «Чи вистачило Уряду два місяці для підготовки ринку газу до відміни ПСО?».

«Зараз мова йде про те, що ПСО буде продовжено поки-що на місяць. Всі сподіваються, що протягом цього останнього місяця вирішать хоча б частково проблеми, які зараз є.  Головна з яких – визначення постачальника останньої надії (ПОН)», – повідомив Тарасюк.

Регулятор виступає за перехід  побутових споживачів  до постачальника останньої надії на  автоматичних умовах.

На разі,  Регулятор бачить  технічну проблему  в організації роботи майбутнього постачальника останньої надії (ПОН).  А саме, в доступі ПОН до даних клієнтів, які зараз є тільки в поточного постачальника.

«Постачальник останньої надії  буде мати ЕІС- код свого клієнта, однак не буде мати персональних даних, таких як Прізвище та Ім’я клієнта.  Так, буде зобов’язання до  газорозподільних компаній  (операторів ГРМ ред.) передати  дані таких клієнтів . Але, тут всім потрібно розуміти: якщо не передадуть, то що? Тут у нас дискусія», – зазначив голова НКРЕКП.

Таким чином питання передачі персональних даних клієнтів від облгазів ( Операторів ГРМ) до майбутнього постачальника  останньої надії (ПОН) залишається відкритим.

Голова НКРЕКП також додав, що Україна, не скасувавши механізм  ПСО з 1 липня, порушує один з пунктів підписаного  меморандуму про фінансову допомогу з МВФ.

Читайте в «Терміналі», 20 травня уряд частково змінив Положення про покладення спецобов’язків на учасників ринку електроенергії, а також Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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