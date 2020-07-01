Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток-2″

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что строительство «Северного потока-2″ должно быть завершено. Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США. Об этом она заявила сегодня в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.

Сообщает РБК-Украина.

По ее словам, новый газопровод «Северный поток — 2″ является экономическим, а не политическим проектом.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — заявила Меркель.

Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.

Ранее «Терминал» писал, что Германия рассматривает возможность совместного ответа ЕС на санкции США «Северному потоку — 2″.