Германия рассматривает возможность совместного ответа ЕС на санкции США «Северному потоку — 2″

В министерстве экономики Германии полагают, что новые меры Вашингтона могут сильно ударить по германским и европейским компаниям и банкам.



Об этом пишет агентство Bloomberg.

Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительнын санкции против участников строительства газопровода «Северный поток — 2″. Об этом в четверг, 25 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух германских чиновников, знакомых с ситуацией. Агентство изучило внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ, в котором говорится, что новые меры Вашингтона могут сильно ударить по германским и европейским компаниям, банкам, а также правительственным организациям.

По словам германских официальных лиц, прямое вмешательство Соединенных Штатов в энергетические интересы ЕС может повлечь за собой коллективный ответ стран Евросоюза.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) две недели назад поставил под сомнение законность возможных новых мер Вашингтона, указав, что их введение может привести к новому спаду в трансатлантических отношениях.

«Правительство Германии уже давно считает, что санкции с экстерриториальными последствиями противоречат международному праву и не способствуют развитию международного сотрудничества», — заявил Альтмайер журналистам в Берлине 12 июня. «Эта позиция не изменилась», — добавил он.

«Терминал» писал, назначен новый директор проекта «Северный поток — 2».