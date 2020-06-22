Назначен новый директор проекта «Северный поток — 2»

Директор проекта «Северный поток — 2″ Хенниг Коте принял решение покинуть компанию — оператора строящегося газопровода Nord Stream 2 AG. Его место займет Марко Казирати.

Об этом пишет АНГИ.

«Хенниг Коте принял решение покинуть компанию Nord Stream 2 AG по личным обстоятельствам в начале июня 2020 года. На должности директора проекта его сменил Марко Казирати, работавший как над «Северным потоком 2″, так и над «Северным потоком», — сообщили в пресс-службе компании.

Проект «Северный поток — 2″ предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени «Северный поток — 2″ построен на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, передает Прайм. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.