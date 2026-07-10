Відновлення видобутку ОПЕК+ у червні опинилося під ризиком через нову ескалацію в Перській затоці

Argus 10 липня повідомило, що видобуток ОПЕК+ у червні частково відновився після падіння, спричиненого війною США та Ірану. Однак новий обмін ударами в Перській затоці створив ризик для експорту через Ормузьку протоку та може зупинити відновлення постачання.

ОПЕК+ наростила видобуток, але все ще залишалася на 7,2 млн бар./добу нижче довоєнного рівня

За оцінками Argus, видобуток ОПЕК+ у червні зріс на 2,25 млн бар./добу — до 31,95 млн бар./добу. Це найвищий рівень від початку війни США та Ірану 28 лютого. Проте загальний видобуток залишався приблизно на 7,2 млн бар./добу нижчим за рівень до війни.

Головний внесок у червневе відновлення зробили країни Перської затоки, які змогли збільшити експорт через Ормузьку протоку після тимчасової мирної угоди США та Ірану від 18 червня. Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Іран і Бахрейн разом збільшили видобуток на 2,17 млн бар./добу.

Саудівська Аравія наростила видобуток на 520 тис. бар./добу — до 7,09 млн бар./добу, але це все ще на 3,79 млн бар./добу нижче довоєнного рівня. Ірак збільшив видобуток на 600 тис. бар./добу — до 2,15 млн бар./добу. Кувейт додав 940 тис. бар./добу — до 1,52 млн бар./добу, а у останні 10 днів червня його виробництво було ближчим до 2 млн бар./добу.

Argus також зазначає, що Іран збільшив видобуток на 100 тис. бар./добу — до 2,75 млн бар./добу після зняття США блокади експорту та видачі санкційного винятку в межах тимчасової угоди. Цей виняток був відкликаний цього тижня, що може вплинути на здатність Тегерана нарощувати видобуток.

Окремим чинником стала позиція ОАЕ, які в другий місяць після виходу з ОПЕК збільшили видобуток на 1,71 млн бар./добу — до рекордних 3,82 млн бар./добу. Це приблизно на 360 тис. бар./добу вище квоти, яку країна, ймовірно, мала б у червні, якби залишалася членом альянсу.

Сім основних учасників альянсу — Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман — 5 липня погодили подальше підвищення колективної цілі на серпень на 188 тис. бар./добу. За даними Argus, після цього залишиться лише 188 тис. бар./добу добровільних скорочень, які можуть бути повністю скасовані у вересні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.