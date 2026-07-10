Дизель дорожчає швидше за нафту через стрибок крек-спредів

Axios 10 липня повідомило, що дизельне пальне дорожчає швидше за нафту через різке зростання крек-спредів. Один із ринкових індикаторів дизельного крек-спреду в США досяг 72,9 долара 9 липня 2026 року, тоді як 9 липня 2024 року становив 21,69 долара.

Зростання ціни дизелю пояснюється не лише нафтою, а й дефіцитом переробки та напруженням у постачанні готових нафтопродуктів.

Axios пояснює, що крек-спред — це ринковий показник різниці між ціною сирої нафти та ціною нафтопродуктів, зокрема дизельного пального. Його зростання фактично означає збільшення маржі переробки, яку ринок додає до вартості нафти в ціні готового продукту.

За даними Axios, один із ф’ючерсних індикаторів дизельного крек-спреду зріс приблизно на 10 доларів у середу, що стало найбільшим приростом за доступною статистикою, яка ведеться з 2023 року. У той самий період ціна сирої нафти зросла на 5,2%, а ціна американського дизельного пального — на 10%.

Серед чинників Axios назвав призупинення російського експорту через наслідки українських ударів по виробництву та внутрішній дефіцит у росії. Видання також вказало на зростання попиту на американський дизель, передусім із узбережжя Мексиканської затоки США.

Окремо Axios зазначило, що експорт пального зі США у червні досяг рекордного рівня, внутрішні запаси дизельного пального скоротилися, а новий виток бойових дій між США та Іраном додав тиску через проблеми з танкерами в Перській затоці.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Axios.