Дизель дорожчає швидше за нафту через стрибок крек-спредів

Обновлено: Июль 10, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Дизель дорожчає швидше за нафту через стрибок крек-спредів

Axios 10 липня повідомило, що дизельне пальне дорожчає швидше за нафту через різке зростання крек-спредів. Один із ринкових індикаторів дизельного крек-спреду в США досяг 72,9 долара 9 липня 2026 року, тоді як 9 липня 2024 року становив 21,69 долара.

Зростання ціни дизелю пояснюється не лише нафтою, а й дефіцитом переробки та напруженням у постачанні готових нафтопродуктів.

Axios пояснює, що крек-спред — це ринковий показник різниці між ціною сирої нафти та ціною нафтопродуктів, зокрема дизельного пального. Його зростання фактично означає збільшення маржі переробки, яку ринок додає до вартості нафти в ціні готового продукту.

За даними Axios, один із ф’ючерсних індикаторів дизельного крек-спреду зріс приблизно на 10 доларів у середу, що стало найбільшим приростом за доступною статистикою, яка ведеться з 2023 року. У той самий період ціна сирої нафти зросла на 5,2%, а ціна американського дизельного пального — на 10%.

Серед чинників Axios назвав призупинення російського експорту через наслідки українських ударів по виробництву та внутрішній дефіцит у росії. Видання також вказало на зростання попиту на американський дизель, передусім із узбережжя Мексиканської затоки США.

Окремо Axios зазначило, що експорт пального зі США у червні досяг рекордного рівня, внутрішні запаси дизельного пального скоротилися, а новий виток бойових дій між США та Іраном додав тиску через проблеми з танкерами в Перській затоці.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Axios.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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