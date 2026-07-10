Brent знизилася до $75,78 за барель, але тиждень завершувався різким зростанням через ризики в Ормузькій протоці

Reuters 10 липня повідомило, що нафтові ціни знижувалися на очікуваннях відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Водночас Brent і WTI залишалися на шляху до суттєвого тижневого зростання, оскільки ринок враховував ризики нової ескалації між США та Іраном.

Ринок нафти реагує не лише на поточні котирування, а й на ризик повторного блокування ключового маршруту

Станом на 12:35 CDT 10 липня ф’ючерси Brent знижувалися на 52 центи, або 0,68%, до $75,78 за барель. Ф’ючерси WTI втрачали 83 центи, або 1,15%, до $71,25 за барель.

Попри денне зниження, Brent ішла до тижневого зростання приблизно на 5,13%, а WTI — на 3,76%. Reuters пов’язує таку динаміку з очікуваннями відновлення судноплавства в Ормузькій протоці після останнього раунду бойових дій між США та Іраном, але також із тим, що ризики для постачання залишилися високими.

До початку війни 28 лютого через Ормузьку протоку проходило близько 20% щоденного світового постачання нафти й газу. Reuters зазначає, що танкери зі скрапленим природним газом проходили протокою в останні дні, але загальний добовий трафік сповільнився.

Ціни скоротили попереднє зростання після повідомлення Reuters про прибуття катарських переговорників до Ірану для зустрічей із іранськими посадовцями. Мета цих переговорів — деескалація та створення умов для ширших переговорів.

Для ринку бензинів та інших нафтопродуктів важливим є те, що ризик для Ормузької протоки впливає не тільки на вартість сирої нафти. Якщо обмеження судноплавства триває, це затримує нормалізацію роботи експортних НПЗ і маршрути постачання готового пального.

«Цей ринок готовий, хоче і здатний стрибнути на добрих новинах або принаймні на відсутності поганих новин», — сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.