Нафта знизилася 10 липня, але тижневий приріст зберігся через повільне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

Обновлено: Июль 10, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Reuters повідомило, що 10 липня ціни на нафту знизилися після останнього витка бойових дій між США та Іраном, оскільки трейдери очікували поступового відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Водночас Brent і WTI залишалися на шляху до тижневого зростання.

Ринок реагує не лише на ціну сирої нафти, а й на фактичну швидкість відновлення морських потоків через ключовий маршрут експорту енергоресурсів.

Станом на 12:35 за центральним часом США, або 17:35 GMT, ф’ючерси Brent подешевшали на 52 центи, або 0,68%, до 75,78 долара за барель. Американська WTI знизилася на 83 центи, або 1,15%, до 71,25 долара за барель.

Попри денне зниження, Brent залишався на шляху до тижневого зростання приблизно на 5,13%, а WTI — приблизно на 3,76%. Reuters зазначило, що завершення взаємних ударів і очікування відновлення переговорів між США та Іраном наступного тижня посилили очікування відкриття Ормузької протоки.

До початку війни 28 лютого через Ормузьку протоку проходило близько 20% щоденних світових постачань нафти й газу. Reuters повідомило, що LNG-танкери проходили протокою в останні дні, але загальний щоденний трафік залишався повільнішим.

Для ринку дизельного пального цей фактор важливий через вплив морської логістики на доступність сирої нафти для НПЗ і на постачання готових нафтопродуктів між регіонами.

Джон Кілдафф, партнер Again Capital, заявив: “Цей ринок готовий і здатний реагувати стрибком на добрі новини або принаймні на відсутність поганих новин. І схоже, що ескалація не стане гіршою”.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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