Нафта знизилася 10 липня, але тижневий приріст зберігся через повільне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

Reuters повідомило, що 10 липня ціни на нафту знизилися після останнього витка бойових дій між США та Іраном, оскільки трейдери очікували поступового відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Водночас Brent і WTI залишалися на шляху до тижневого зростання.

Ринок реагує не лише на ціну сирої нафти, а й на фактичну швидкість відновлення морських потоків через ключовий маршрут експорту енергоресурсів.

Станом на 12:35 за центральним часом США, або 17:35 GMT, ф’ючерси Brent подешевшали на 52 центи, або 0,68%, до 75,78 долара за барель. Американська WTI знизилася на 83 центи, або 1,15%, до 71,25 долара за барель.

Попри денне зниження, Brent залишався на шляху до тижневого зростання приблизно на 5,13%, а WTI — приблизно на 3,76%. Reuters зазначило, що завершення взаємних ударів і очікування відновлення переговорів між США та Іраном наступного тижня посилили очікування відкриття Ормузької протоки.

До початку війни 28 лютого через Ормузьку протоку проходило близько 20% щоденних світових постачань нафти й газу. Reuters повідомило, що LNG-танкери проходили протокою в останні дні, але загальний щоденний трафік залишався повільнішим.

Для ринку дизельного пального цей фактор важливий через вплив морської логістики на доступність сирої нафти для НПЗ і на постачання готових нафтопродуктів між регіонами.

Джон Кілдафф, партнер Again Capital, заявив: “Цей ринок готовий і здатний реагувати стрибком на добрі новини або принаймні на відсутність поганих новин. І схоже, що ескалація не стане гіршою”.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.