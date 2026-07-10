IEA попередило, що нова ескалація між США та Іраном може зірвати перехід ринку нафти до профіциту у 2027 році

Обновлено: Июль 10, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

IEA попередило, що нова ескалація між США та Іраном може зірвати перехід ринку нафти до профіциту у 2027 році

Reuters із посиланням на IEA повідомило 10 липня, що ескалація між США та Іраном може поставити під загрозу прогноз значного профіциту на нафтовому ринку у 2027 році. За розрахунками агентства, прогноз на 2027 рік передбачає перевищення пропозиції над попитом на 4,62 млн барелів на добу після дефіциту 860 тис. барелів на добу у 2026 році.

Відновлення експорту через Ормузьку протоку збільшило пропозицію нафти, але ризики для постачання нафтопродуктів залишаються ключовими для цін.

За даними IEA, глобальна пропозиція нафти в червні зросла на 4,1 млн барелів на добу, але залишалася на 9,4 млн барелів на добу нижчою за довоєнний рівень. Агентство прогнозує скорочення пропозиції на 3,7 млн барелів на добу у 2026 році та її збільшення на 7,5 млн барелів на добу у 2027 році за умови поліпшення транзиту через Ормузьку протоку.

Reuters також навело дані IEA про те, що світові запаси нафти у червні зросли на 21 млн барелів після сукупного скорочення на 360 млн барелів у березні–травні. Водночас відновлення роботи НПЗ і постачання готових нафтопродуктів відбувається повільніше, ніж відновлення потоків сирої нафти.

IEA очікує, що світовий попит на нафту знизиться на 1 млн барелів на добу у 2026 році, а у 2027 році зросте на 2 млн барелів на добу. У літній сезон попиту агентство очікує підвищення споживання приблизно на 8 млн барелів на добу порівняно з травневим мінімумом.

“Ескалація бойових дій 7–8 липня затьмарює перспективи й може зірвати прогноз профіциту. Для нормалізації нафтових ринків потрібна тривала мирна угода”.

Для ринку дизельного пального важливо, що Reuters окремо вказало на напруження в Атлантичному басейні через обмежену роботу близькосхідної переробки, скорочення російського експорту та наслідки ударів по російській інфраструктурі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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