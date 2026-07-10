IEA попередило, що нова ескалація між США та Іраном може зірвати перехід ринку нафти до профіциту у 2027 році

Reuters із посиланням на IEA повідомило 10 липня, що ескалація між США та Іраном може поставити під загрозу прогноз значного профіциту на нафтовому ринку у 2027 році. За розрахунками агентства, прогноз на 2027 рік передбачає перевищення пропозиції над попитом на 4,62 млн барелів на добу після дефіциту 860 тис. барелів на добу у 2026 році.

Відновлення експорту через Ормузьку протоку збільшило пропозицію нафти, але ризики для постачання нафтопродуктів залишаються ключовими для цін.

За даними IEA, глобальна пропозиція нафти в червні зросла на 4,1 млн барелів на добу, але залишалася на 9,4 млн барелів на добу нижчою за довоєнний рівень. Агентство прогнозує скорочення пропозиції на 3,7 млн барелів на добу у 2026 році та її збільшення на 7,5 млн барелів на добу у 2027 році за умови поліпшення транзиту через Ормузьку протоку.

Reuters також навело дані IEA про те, що світові запаси нафти у червні зросли на 21 млн барелів після сукупного скорочення на 360 млн барелів у березні–травні. Водночас відновлення роботи НПЗ і постачання готових нафтопродуктів відбувається повільніше, ніж відновлення потоків сирої нафти.

IEA очікує, що світовий попит на нафту знизиться на 1 млн барелів на добу у 2026 році, а у 2027 році зросте на 2 млн барелів на добу. У літній сезон попиту агентство очікує підвищення споживання приблизно на 8 млн барелів на добу порівняно з травневим мінімумом.

“Ескалація бойових дій 7–8 липня затьмарює перспективи й може зірвати прогноз профіциту. Для нормалізації нафтових ринків потрібна тривала мирна угода”.

Для ринку дизельного пального важливо, що Reuters окремо вказало на напруження в Атлантичному басейні через обмежену роботу близькосхідної переробки, скорочення російського експорту та наслідки ударів по російській інфраструктурі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.