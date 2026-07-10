Греція домовилася з НПЗ про літнє зниження цін на бензин і дизель

Обновлено: Июль 10, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Греція домовилася з НПЗ про літнє зниження цін на бензин і дизель

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 10 липня заявив, що споживчі ціни на бензин і дизельне пальне знизяться влітку після домовленості уряду з нафтопереробними компаніями. Мета домовленості — пом’якшити вплив війни з Іраном на ціни пального для домогосподарств.

Греція застосувала адміністративно-договірний механізм стабілізації роздрібних цін на пальне в сезон підвищеного літнього попиту.

За словами Міцотакіса, дві найбільші нафтопереробні компанії Греції погодилися на зниження цін до кінця наступного місяця. Reuters зазначило, що літнє споживання пального в країні зазвичай зростає, коли греки їдуть у сільську місцевість і на острови.

Зростання споживчих цін, посилене конфліктом на Близькому Сході, додатково тисне на бюджети грецьких домогосподарств. Reuters також нагадало, що раніше у 2026 році урядова партія New Democracy оголосила про субсидії на пальне й добрива, а також про знижки на поромні квитки.

Цей кейс має значення для європейського ринку пального як приклад прямого втручання уряду в цінову динаміку без запровадження нового податкового механізму в самому повідомленні Reuters. У джерелі йдеться саме про домовленість із НПЗ щодо тимчасового зниження споживчих цін.

Кіріакос Міцотакіс заявив: “Ціни на пальне знизяться на 10 центів за літр, а дизельне пальне — на 5 центів за літр”.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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