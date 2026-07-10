Греція домовилася з НПЗ про літнє зниження цін на бензин і дизель

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 10 липня заявив, що споживчі ціни на бензин і дизельне пальне знизяться влітку після домовленості уряду з нафтопереробними компаніями. Мета домовленості — пом’якшити вплив війни з Іраном на ціни пального для домогосподарств.

Греція застосувала адміністративно-договірний механізм стабілізації роздрібних цін на пальне в сезон підвищеного літнього попиту.

За словами Міцотакіса, дві найбільші нафтопереробні компанії Греції погодилися на зниження цін до кінця наступного місяця. Reuters зазначило, що літнє споживання пального в країні зазвичай зростає, коли греки їдуть у сільську місцевість і на острови.

Зростання споживчих цін, посилене конфліктом на Близькому Сході, додатково тисне на бюджети грецьких домогосподарств. Reuters також нагадало, що раніше у 2026 році урядова партія New Democracy оголосила про субсидії на пальне й добрива, а також про знижки на поромні квитки.

Цей кейс має значення для європейського ринку пального як приклад прямого втручання уряду в цінову динаміку без запровадження нового податкового механізму в самому повідомленні Reuters. У джерелі йдеться саме про домовленість із НПЗ щодо тимчасового зниження споживчих цін.

Кіріакос Міцотакіс заявив: “Ціни на пальне знизяться на 10 центів за літр, а дизельне пальне — на 5 центів за літр”.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.