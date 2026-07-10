Рубрика | Україна

Переходи танкерів через Ормузьку протоку впали до семи за добу, ICE gasoil подорожчав майже на 13%

Обновлено: Июль 10, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Hellenic Shipping News із посиланням на ING 10 липня повідомило про різке посилення напруження на ринку нафти й дизельного пального. За даними vessel tracking, кількість танкерних переходів через Ормузьку протоку впала до семи за добу — найнижчого рівня з 21 червня.

Комбінація обмеженого танкерного трафіку через Ормуз і заборони експорту дизелю з росії підштовхнула біржові індикатори газойлю та крек-спреди.

За перші сім днів липня середній денний показник танкерних переходів через Ормузьку протоку становив 18. Hellenic Shipping News зазначило, що дані vessel tracking не враховують танкери з вимкненими транспондерами, тому фактична картина може бути ширшою за видиму статистику.

ICE Brent напередодні закрився на 5,2% вище — трохи понад 78 доларів за барель. Видання пов’язало подальший ціновий тиск із додатковими ударами США по Ірану та заявами про можливе відновлення блокади іранських портів.

Окремий тиск виник на ринку дизельного пального. росія оголосила заборону експорту дизелю до кінця липня на тлі дефіциту пального після українських ударів по НПЗ. На цьому фоні front-month контракт ICE gasoil зріс майже на 13%, а крек-спред торгувався вище 60 доларів за барель.

У повідомленні також наведено дані EIA: комерційні запаси сирої нафти у США за тиждень зросли на 2,99 млн барелів, запаси бензину скоротилися на 1,9 млн барелів, а запаси дистилятів — на 4,98 млн барелів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Hellenic Shipping News Worldwide.

Автор:

(Всего статей: 3101)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: