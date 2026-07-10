Переходи танкерів через Ормузьку протоку впали до семи за добу, ICE gasoil подорожчав майже на 13%

Hellenic Shipping News із посиланням на ING 10 липня повідомило про різке посилення напруження на ринку нафти й дизельного пального. За даними vessel tracking, кількість танкерних переходів через Ормузьку протоку впала до семи за добу — найнижчого рівня з 21 червня.

Комбінація обмеженого танкерного трафіку через Ормуз і заборони експорту дизелю з росії підштовхнула біржові індикатори газойлю та крек-спреди.

За перші сім днів липня середній денний показник танкерних переходів через Ормузьку протоку становив 18. Hellenic Shipping News зазначило, що дані vessel tracking не враховують танкери з вимкненими транспондерами, тому фактична картина може бути ширшою за видиму статистику.

ICE Brent напередодні закрився на 5,2% вище — трохи понад 78 доларів за барель. Видання пов’язало подальший ціновий тиск із додатковими ударами США по Ірану та заявами про можливе відновлення блокади іранських портів.

Окремий тиск виник на ринку дизельного пального. росія оголосила заборону експорту дизелю до кінця липня на тлі дефіциту пального після українських ударів по НПЗ. На цьому фоні front-month контракт ICE gasoil зріс майже на 13%, а крек-спред торгувався вище 60 доларів за барель.

У повідомленні також наведено дані EIA: комерційні запаси сирої нафти у США за тиждень зросли на 2,99 млн барелів, запаси бензину скоротилися на 1,9 млн барелів, а запаси дистилятів — на 4,98 млн барелів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Hellenic Shipping News Worldwide.