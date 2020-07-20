Міненерго закриватиме шахти поетапно — Буславець

Вона зауважила, що ведуться напрацювання щодо зменшення залежності місцевих громад таких регіонів від вугільної галузі.
За її словами, усе це відбувається у рамках розробки Національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів.
«На Міністерство енергетики покладене завдання розроблення програми реформування вугільної галузі. Що необхідно затвердити — це концепція і план заходів реформування вугільної галузі. На сьогодні ця концепція розробляється і буде представлена найближчим часом», — сказала Буславець.
Також, за її словами, має з’явитися концепція трансформації вугільних регіонів до 2030 року.
Буславець нагадала, що уряд затвердив координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів, який очолює Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Мета цього центру — розробка Національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів», — відзначила Буславець.
Раніше «Термінал» писав, що Світовий банк допоможе трансформувати вугільні регіони.