Міненерго закриватиме шахти поетапно — Буславець

Обновлено: Июль 20, 2020. Тэги: ,

Міненерго закриватиме шахти поетапно — Буславець
Міністерство енергетики планує закривати шахти поетапно. Про це під час засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Повідомляє Укрінформ.
«На сьогодні нами доопрацьовується методологія оцінки вугільних підприємств. Процес закриття має бути поетапним. Визначається пріоритетність міст та областей, які потребуватимуть програми підтримки у першу чергу. У нас проаналізована соціально-економічна ситуація в областях, що підпадають під трансформацію. Зараз розробляються підходи щодо диверсифікації місцевих економік для створення нових робочих місць», — зазначила в.о. міністра.

Вона зауважила, що ведуться напрацювання щодо зменшення залежності місцевих громад таких регіонів від вугільної галузі.

За її словами, усе це відбувається у рамках розробки Національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів.

«На Міністерство енергетики покладене завдання розроблення програми реформування вугільної галузі. Що необхідно затвердити — це концепція і план заходів реформування вугільної галузі. На сьогодні ця концепція розробляється і буде представлена найближчим часом», — сказала Буславець.

Також, за її словами, має з’явитися концепція трансформації вугільних регіонів до 2030 року.

Буславець нагадала, що уряд затвердив координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів, який очолює Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Мета цього центру — розробка Національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів», — відзначила Буславець.

Раніше «Термінал» писав, що Світовий банк допоможе трансформувати вугільні регіони.

Автор:

(Всего статей: 17473)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: