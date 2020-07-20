Міненерго закриватиме шахти поетапно — Буславець

Міністерство енергетики планує закривати шахти поетапно. Про це під час засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«На сьогодні нами доопрацьовується методологія оцінки вугільних підприємств. Процес закриття має бути поетапним. Визначається пріоритетність міст та областей, які потребуватимуть програми підтримки у першу чергу. У нас проаналізована соціально-економічна ситуація в областях, що підпадають під трансформацію. Зараз розробляються підходи щодо диверсифікації місцевих економік для створення нових робочих місць», — зазначила в.о. міністра.

Вона зауважила, що ведуться напрацювання щодо зменшення залежності місцевих громад таких регіонів від вугільної галузі.

За її словами, усе це відбувається у рамках розробки Національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів.

«На Міністерство енергетики покладене завдання розроблення програми реформування вугільної галузі. Що необхідно затвердити — це концепція і план заходів реформування вугільної галузі. На сьогодні ця концепція розробляється і буде представлена найближчим часом», — сказала Буславець.

Також, за її словами, має з’явитися концепція трансформації вугільних регіонів до 2030 року.

Буславець нагадала, що уряд затвердив координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів, який очолює Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Мета цього центру — розробка Національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів», — відзначила Буславець.

Раніше «Термінал» писав, що Світовий банк допоможе трансформувати вугільні регіони.