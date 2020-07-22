Нафтогаз повышает минимальную цену на газ для промпотребителей

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 августа незначительно повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей.

Передает Униан.

По сравнению с июлем цену повысят до 2982 грн с 2975 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), сообщается на сайте компании.

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут повышены на 0,5% — до 3474 грн с 3458 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов). Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Ранее «Терминал» писал, что Нафтогаз планує інвестувати до $30 млрд у видобуток газу у наступні 10 років.