В Уряді розповіли про підготовку до участі у «Європейській зеленій угоді»

Обновлено: Август 12, 2020. Тэги: , ,

В Уряді розповіли про підготовку до участі у «Європейській зеленій угоді»
Уряд напрацював попередні пропозиції для створення спільної з ЄС дорожньої карти щодо участі України у Європейській зеленій угоді.

Про це йшлося на засіданні робочої групи під головуванням віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, повідомила пресслужба уряду.

Зазначається, що пропозиції готувалися із залученням представників із міністерств, бізнесу, громадянського суспільства та експертів.

«Ми плануємо на саміті Україна-ЄС у жовтні закріпити наші напрямки співпраці у рамках реалізації Зеленої угоди. Очікуємо, що це також дозволить посилити взаємодію з ЄС у рамках існуючих та започаткувати роботу з новими «зеленими» та кліматичними фінансовими механізмами для України», — сказала Стефанішина.

Серед пріоритетних сфер для України у рамках Європейської зеленої угоди розглядаються: підвищення енергоефективності економіки, справедлива трансформація вугільного сектору, розвиток відновлювальної та водневої енергетики, розбудова національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, розвиток сталого сільського господарства, діджиталізації економіки, екологізація транспорту, наукова співпраця тощо.

Стефанішина зазначила, що залучення України до реалізації Європейського зеленого курсу повинно відбуватися через оновлення додатків до Угоди про асоціацію та зближення з політиками ЄС у сферах довкілля, енергетики, промислових питань та торгівлі. При цьому нові регулювання не повинні створювати перешкод для інтеграції українських виробників у промислові виробничі ланцюги ЄС, торгівля має розвиватися відповідно до спільних зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію та Світової організації торгівлі.

Крім того, оскільки досягнення амбітних цілей Європейського зеленого курсу щодо кліматично нейтрального європейського континенту, де мінімізовано використання викопного палива, потребує спільних зусиль різних країн, то фінансування також має відбуватися на взаємній основі.

Читайте в «Терміналі», в. о. міністра енергетики Ольга Буславець провела онлайн-зустріч з керівництвом представництва ЄС в Україні.Сторони обговорили низку питань щодо функціонування ринку електричної енергії, кроки у напрямку забезпечення стабільності електроенергетичної системи та подальше співробітництво з ЄС.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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