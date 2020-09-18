ЕБРР не будет кредитовать «Укрэнерго» из-за нарушения Украиной меморандума по «зеленой» энергетике

Обновлено: Сентябрь 18, 2020. Тэги: , , ,

ЕБРР не будет кредитовать «Укрэнерго» из-за нарушения Украиной меморандума по «зеленой» энергетике

Украина нарушает условия меморандума между Кабинетом министров Украины и инвесторами в возобновляемую энергетику Украины, что не способствует предоставлению кредитных средств НЭК «Укрэнерго» на поддержку ликвидности компании.

Об этом в ходе конференции заявила старший банкир департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина, напомнив, что банк — один их крупнейших инвесторов в энергетику Украины, один из самых активных инвесторов на рынке ВИЭ страны.

Передает РБК-Украина.

«Предпосылкой для обеспечения ликвидности Укрэнерго для нас является платежная дисциплина в отрасли… Мы наблюдали за тем, как меморандум внедряется. Сегодня мы понимаем, что он не выполняется. Уровень платежей не полный. За август 65% оплачено за энергию ВИЭ. Это намного ниже того, что обещали платить согласно меморандуму — 100%. И очень низкая вероятность того, что уровень платежей будет улучшен в сентябре и в следующие месяцы», — сказала Еремина.

По ее словам, государство не способствует выполнению своих обязательств перед инвесторами, в т.ч. перед ЕБРР, поэтому банк пока не рассматривает возможность выдачи кредита для «Укрэнерго».

По словам Ереминой, на это влияет также срыв голосования за законопроект №3960, который должен был обеспечить государственные гарантии на привлечение кредитов от международных финансовых организаций. Таким образом, она называет слабыми шансы государства на привлечение кредитов от МФО и выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«Надо проанализировать почему за закон не проголосовали. Возможно было недостаточно депутатов в зале или на то есть более фундаментальные причины», — отметила она.

Также банкир подчеркнула, что недовольна тем, как государственное предприятие «Гарантированный покупатель» осуществляет торговлю электроэнергией на рынке, что способствует увеличению долгов перед предприятиями ВИЭ. Она сообщила, что «Гарантированный покупатель» не берет активное участие на рынке электроэнергии и продает электроэнергию по низкой цене на балансирующем рынке.

«Я не сильно удовлетворена развитием событий, которые происходят… Надеюсь, что завтра на заседании антикризисного штаба в Кабмине будет принято решение, которое улучшит ситуацию», — подытожила Еремина.

Ранее «Терминал» писал, что ЕБРР и «Укрэнерго» разрабатывают проект energy storage мощностью 200 МВт.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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