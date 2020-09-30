Кабмін продовжив програму «теплих» кредитів ще на рік

Обновлено: Сентябрь 30, 2020. Тэги: , ,

Кабмін продовжив програму «теплих» кредитів ще на рік

Сьогодні Кабінет Міністрів прийняв розроблене Міністерством енергетики рішення  щодо  продовження у 2021 році програми «теплих» кредитів.

Повідомляє Урядовий портал.

На наступний рік програма спрямована на надання кредитів для мешканців індивідуальних будинків та передбачає фінансування на суму 150 млн грн.

Окрім того, громадяни отримають можливість залучати «теплі кредити» на придбання електроакумулюючих систем (систем накопичення енергії), обладнання для заряджання електротранспорту та інтелектуальних лічильників електроенергії.

Зазначається, що за 6 років роботи програми близько 850 тис. родин стали учасниками «теплих кредитів», інвестували в енергоефективні заходи майже 9 млрд грн. При цьому отримано відшкодування з державного бюджету на суму 3,2 млрд грн. За оцінками експертів, енергоощадні заходи дають змогу економити 20-40% на комунальних платіжках.

Раніше «Термінал» писав, що українці цього року взяли понад 1 млрд грн «теплих кредитів».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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