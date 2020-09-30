Кабмін продовжив програму «теплих» кредитів ще на рік

Сьогодні Кабінет Міністрів прийняв розроблене Міністерством енергетики рішення щодо продовження у 2021 році програми «теплих» кредитів.

Повідомляє Урядовий портал.

На наступний рік програма спрямована на надання кредитів для мешканців індивідуальних будинків та передбачає фінансування на суму 150 млн грн.

Окрім того, громадяни отримають можливість залучати «теплі кредити» на придбання електроакумулюючих систем (систем накопичення енергії), обладнання для заряджання електротранспорту та інтелектуальних лічильників електроенергії.

Зазначається, що за 6 років роботи програми близько 850 тис. родин стали учасниками «теплих кредитів», інвестували в енергоефективні заходи майже 9 млрд грн. При цьому отримано відшкодування з державного бюджету на суму 3,2 млрд грн. За оцінками експертів, енергоощадні заходи дають змогу економити 20-40% на комунальних платіжках.

Раніше «Термінал» писав, що українці цього року взяли понад 1 млрд грн «теплих кредитів».