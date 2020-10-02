Укренерго у 2021 році планує інвестувати у розвиток мереж більше 7 млрд грн

Укренерго у 2021 році планує інвестувати у розвиток мереж 7,128 млрд грн, з яких 5,43 млрд грн (76%) – у технічне переоснащення, реконструкцію електромереж і придбання обладнання та 1,698 млрд грн (24%) – у нове будівництво.

Повідомляє Укренерго.

При цьому більше 75% всіх інвестицій – кредитні кошти, залучені НЕК «Укренерго» від міжнародних фінансових інституцій, зокрема, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, банку уряду Німеччини KfW тощо. Решта – тарифні кошти та власні кошти компанії.

Зростання частки позикового фінансування є складовою Інвестиційної політики Укренерго. Кредити надаються на тривалі терміни (в середньому на 20 років) і під низькі відсотки (до 3%), чого не можуть запропонувати комерційні банки. Така політика дозволяє зменшити навантаження на тариф компанії і ведеться Укренерго вже понад 5 років.

У 2021 р. передбачено подальшу реалізацію комплексної програми автоматизації підстанцій із заміною застарілого обладнання з переходом на сучасні схеми розподільчих пристроїв і встановленням автоматизованих систем керування технологічними процесами. Перший етап цієї програми охоплює реконструкцію 48 підстанцій у всіх регіонах. У 2021 році найбільший обсяг робіт передбачено на ПС 330 кВ «Рівне», «Калуш», «Богородчани», «Ковель», «Івано-Франківськ» та ПС 220 кВ «Борислав».

У межах програми із заміни силового обладнання підстанцій Укренерго у 2021 році має замінити 13 одиниць трансформаторного обладнання на 9 підстанціях. Наразі вже замінено 39 із запланованих у програмі 58 одиниць силового обладнання.

Ключовими у фінансуванні будуть проекти, спрямовані на підвищення надійності прикордонних регіонів сходу України та які межують з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Зокрема, це реконструкція ПС 750 кВ «Дніпровська», «Запорізька», 330 кВ «Залютине» та «Харківська» на загальну суму 1,097 млрд грн. Передбачено проведення будівельних робіт та постачання обладнання на ці об’єкти.

Також у 2021 році розпочнеться реалізація нових компонентів – будівництво ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС – Білицька та ПЛ 330 кВ Куп’янськ – Кремінська. Ці проекти спрямовані на забезпечення надійного електропостачання споживачів Білицького енерговузла та зняття обмеження видачі потужностей Вуглегірської і Курахівської ТЕС у ремонтних схемах мережі 330 кВ, а також для компенсації відключення міждержавних зв’язків з РФ відповідно.

Крім цього, у 2021 р. Укренерго розпочне фазу активної реалізації низки проектів. Левова частка фінансування передбачена на початок будівництва ПС 330 кВ «Західна» із заходами ЛЕП 330 кВ (576,6 млн грн), а також реконструкцію ПС 330 кВ «Броварська» зі встановленням третього автотрансформатора (333 млн грн). Ці проекти спрямовані на підвищення надійності системи передачі у Київському регіоні, споживання якого має сталу тенденцію до зростання. Також серед ключових проектів нового будівництва ПЛ 330 Західноукраїнська – Богородчани з реконструкцією обох підстанцій (141,9 млн грн) та початок будівництва нової ПС 330 кВ «Слобожанська» на Харківщині.

В інвестиційній програмі також передбачено 211,8 млн грн на реконструкцію ПЛ 330 кВ з прокладанням грозозахисного тросу з оптичним кабелем зв’язку (ОКГТ) та встановленням підстанційного обладнання ВОЛЗ у десяти областях України (Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська).

Раніше «Термінал» писав, що НКРЕКП затвердила Інвестиційну програму «Укренерго» на 2020 рік.