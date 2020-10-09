У Нафтогазі заявили про загрозу старту опалювального сезону у 50 населених пунктах

Наразі через критичну ситуації з боргами існує загрозу старту опалювального сезону у 50 населених пунктах України.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

“Нафтогаз закликає засновників 73 підприємств теплоенергетики, серед яких більшість — місцеві органи самоврядування, захистити жителів своїх населених пунктів від проблем із стартом опалювального сезону та вирішити питання критичних боргів перед постачальниками. Наразі йдеться про критичну ситуацію з боргами підприємств ТКЕ у 50 населених пунктах. Такими є оперативні дані НАК „Нафтогаз України“ про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відновити постачання газу для відповідних підприємств без вирішення проблеми критичних боргів немає юридичної можливості — це заборонено українським законодавством.

Йдеться про виконання обов’язкових умов постачання газу, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867.

“Слід відзначити, що впродовж тижня 11 підприємств теплоенергетики розрахувались з критичними боргами, що покращило чи повністю виправило проблему в таких населених пунктах, як Харків, Дніпро, Кривий ріг, Богуслав, Ірпінь, Чорнобиль, Червоноград, Одеса, Полтава, Кочеток”, — додається у повідомленні.

«Термінал» писав, «Нафтогаз» попередив для кого опалювальний сезон розпочнеться із запізненням і оприлюднив список боржників.