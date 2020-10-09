У Нафтогазі заявили про загрозу старту опалювального сезону у 50 населених пунктах

Обновлено: Октябрь 09, 2020. Тэги: , ,

У Нафтогазі заявили про загрозу старту опалювального сезону у 50 населених пунктах

Наразі через критичну ситуації з боргами існує загрозу старту опалювального сезону у 50 населених пунктах України.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

“Нафтогаз закликає засновників 73 підприємств теплоенергетики, серед яких більшість — місцеві органи самоврядування, захистити жителів своїх населених пунктів від проблем із стартом опалювального сезону та вирішити питання критичних боргів перед постачальниками. Наразі йдеться про критичну ситуацію з боргами підприємств ТКЕ у 50 населених пунктах. Такими є оперативні дані НАК „Нафтогаз України“ про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відновити постачання газу для відповідних підприємств без вирішення проблеми критичних боргів немає юридичної можливості — це заборонено українським законодавством.

Йдеться про виконання обов’язкових умов постачання газу, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867.

“Слід відзначити, що впродовж тижня 11 підприємств теплоенергетики розрахувались з критичними боргами, що покращило чи повністю виправило проблему в таких населених пунктах, як Харків, Дніпро, Кривий ріг, Богуслав, Ірпінь, Чорнобиль, Червоноград, Одеса, Полтава, Кочеток”, — додається у повідомленні.

«Термінал» писав, «Нафтогаз» попередив для кого опалювальний сезон розпочнеться із запізненням і оприлюднив список боржників.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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