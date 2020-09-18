Нафтогаз: Старт опалювального сезону під загрозою

«Нафтогаз» попередив для кого опалювальний сезон розпочнеться із запізненням і оприлюднив список боржників.

Про це йдеться на сайті НАК.

«Нафтогаз» завчасно публікує перелік критичних боржників, щоб жителі кожної області могли перевірити, чи входить місцеве підприємство в їх число. Щоб убезпечити своїх клієнтів і успішно увійти в опалювальний сезон, виробники тепла мають виконати обов’язкові умови постачання газу (передбачено постановою КМУ від 19 жовтня 2018 року №867)», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що до таких умов належить підписання договору з «Нафтогазом» відповідно до законодавства, а також виконання однієї з таких умов: дотримання рівня розрахунків не нижче 90% або укладення договору про реструктуризацію заборгованості, або узгодження з «Нафтогазом» і виконавчим органом місцевої ради графіка погашення заборгованості до 2021 року.

Список боржників знаходиться на сайті НАК «Нафтогаз».

Раніше «Термінал» писав, вчасний старт опалювального сезону в низці українських міст під загрозою через борги 98 виробників тепла. Такими є дані НАК «Нафтогаз України» про підприємства, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).