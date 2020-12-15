Беларусь остановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду

Дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании (БНК) BNK (UK) Limited временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт Литвы по новым контрактам, сообщила пресс-служба компании Klaipėdos nafta (KN).

Передает Sputnik Литва.

«Все контракты между BNK и KN остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостанавливается на неопределенный срок», – говорится в сообщении.

Отгрузка грузов, хотя и в меньших объемах, в настоящее время отправляется в Клайпеду и перегружается на нефтяном терминале KN для дальнейшего экспорта.

Коммерческий директор литовской компании Миндаугас Навикас заявил, что в настоящее время сложно конкретно оценить возможное влияние решения белорусского предприятия на деятельность Klaipėdos nafta. Однако до тех пор, пока клиент не восстановит обычные объемы экспорта нефтепродуктов через Клайпеду, в компании оценивают вероятность того, что белорусские грузы не будут отправляться в Литву, как достаточно реальную. По его словам, необходимо подготовиться к различным сценариям ведения бизнеса.

«В настоящее время мы работаем с клиентами из Белоруссии в обычном режиме, на ближайшее время запланированы грузы. Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать. Мы внимательно изучаем всю информацию, доступную нам из Белоруссии в этом году, и соответственно адаптируем наши бизнес-планы, диверсифицируя нашу деятельность, расширяя круг услуг и клиентов», – заявил Навикас.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в конце августа заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие. По его оценке, это может быть «немного невыгодно», но можно отрегулировать тарифы. Возможная переориентация товаропотока связана с включением Лукашенко и ряда белорусских чиновников в прибалтийский список санкций. Позже белорусский президент отметил, что сообщил в Сочи президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия.

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