Беларусь остановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду

Обновлено: Декабрь 15, 2020. Тэги: , ,

Беларусь остановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду

Дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании (БНК) BNK (UK) Limited временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт Литвы по новым контрактам, сообщила пресс-служба компании Klaipėdos nafta (KN).

Передает Sputnik Литва.

«Все контракты между BNK и KN остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостанавливается на неопределенный срок», – говорится в сообщении.

Отгрузка грузов, хотя и в меньших объемах, в настоящее время отправляется в Клайпеду и перегружается на нефтяном терминале KN для дальнейшего экспорта.

Коммерческий директор литовской компании Миндаугас Навикас заявил, что в настоящее время сложно конкретно оценить возможное влияние решения белорусского предприятия на деятельность Klaipėdos nafta. Однако до тех пор, пока клиент не восстановит обычные объемы экспорта нефтепродуктов через Клайпеду, в компании оценивают вероятность того, что белорусские грузы не будут отправляться в Литву, как достаточно реальную. По его словам, необходимо подготовиться к различным сценариям ведения бизнеса.

«В настоящее время мы работаем с клиентами из Белоруссии в обычном режиме, на ближайшее время запланированы грузы. Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать. Мы внимательно изучаем всю информацию, доступную нам из Белоруссии в этом году, и соответственно адаптируем наши бизнес-планы, диверсифицируя нашу деятельность, расширяя круг услуг и клиентов», – заявил Навикас.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в конце августа заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие. По его оценке, это может быть «немного невыгодно», но можно отрегулировать тарифы. Возможная переориентация товаропотока связана с включением Лукашенко и ряда белорусских чиновников в прибалтийский список санкций. Позже белорусский президент отметил, что сообщил в Сочи президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия.

Ранее Терминал писал, что в Беларуси раскрыли размер скидки на российскую нефть в 2021 году.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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