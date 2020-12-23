Разумков розкритикував призначення Вітренка керівником Міненерго в обхід ВР

Призначення Юрія Вітренка тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики в обхід парламенту не сприятиме співпраці з урядом.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в інтерв’ю телеканалу «Україна 24″.

«Щодо його (Вітренка- ред.) призначення, я, мабуть, буду не до кінця об’єктивним, тому що я представляю Верховну Раду України. Але я, по-перше, погано ставлюся до виконувачів обов’язків, тому що, згідно з Конституцією, ВР призначає тих чи інших міністрів на посаду. По-друге, я думаю, що це не додасть ефективності співпраці, коли людина станом на сьогодні не підтримана ВР, а її в обхід, фактично, Ради призначають в.о. міністра», — сказав Разумков.

Також він зазначив, що з приводу призначення Вітренка т.в.о. міністра консультації з ВР прем’єр-міністр не проводив.

«Я думаю, що це не зовсім коректно. Навіть якби я голосував за того чи іншого кандидата і він не набрав необхідну кількість голосів, то моя б риторика залишилася саме такою», — додав голова ВРУ.

Водночас Разумков нагадав, що парламент ухвалив закон, яким забороняється бути виконувачем обов’язків більш як 30 днів.

«Термінал» писав, уряд призначив Юрія Вітренка т.в.о міністра енергетики.