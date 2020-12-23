Разумков розкритикував призначення Вітренка керівником Міненерго в обхід ВР

Обновлено: Декабрь 23, 2020. Тэги: , , ,

Разумков розкритикував призначення Вітренка керівником Міненерго в обхід ВР

Призначення Юрія Вітренка тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики в обхід парламенту не сприятиме співпраці з урядом.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в інтерв’ю телеканалу «Україна 24″.

«Щодо його (Вітренка- ред.) призначення, я, мабуть, буду не до кінця об’єктивним, тому що я представляю Верховну Раду України. Але я, по-перше, погано ставлюся до виконувачів обов’язків, тому що, згідно з Конституцією, ВР призначає тих чи інших міністрів на посаду. По-друге, я думаю, що це не додасть ефективності співпраці, коли людина станом на сьогодні не підтримана ВР, а її в обхід, фактично, Ради призначають в.о. міністра», — сказав Разумков.

Також він зазначив, що з приводу призначення Вітренка т.в.о. міністра консультації з ВР прем’єр-міністр не проводив.

«Я думаю, що це не зовсім коректно. Навіть якби я голосував за того чи іншого кандидата і він не набрав необхідну кількість голосів, то моя б риторика залишилася саме такою», — додав голова ВРУ.

Водночас Разумков нагадав, що парламент ухвалив закон, яким забороняється бути виконувачем обов’язків більш як 30 днів.

«Термінал» писав, уряд призначив Юрія Вітренка т.в.о міністра енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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