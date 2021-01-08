У 2020 році на УЕБ реалізовано енергоресурсів на 105 млрд. грн

За результатами діяльності у 2020 році Українська енергетична біржа продовжила демонструвати зростання за ключовими показниками.

Обсяг реалізації енергоресурсів за минулий рік склав 105 млрд. грн. (з урахуванням обсягів торгівлі з використанням диференціалів), що майже вдвічі більше, ніж минулого року, пише пресслужба УЕБ.

Всього було проведено 1024 торгові сесії, за результатами яких укладено 13266 біржових угод.

У 2020 році кількість торгових сесій зросла на 35%, кількість укладених угод – на 25%, кількість учасників – на 6% порівняно з показником рік назад.

«На ринку електроенергії за підсумками 2020 року було проведено 370 аукціонів (включаючи 35 аукціонів на виконання ПСО та 173 у режимі комерційних сесій). Загалом реалізовано 97,5 млн. Мвт-год. електроенергії. Станом на кінець року на УЕБ налічується 305 акредитованих учасників ринку електроенергії, включаючи компанії групи ДTEK, ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укргідроенерго» та ін.

За результатами торгів на ринку природного газу у 2020 році на УЕБ було реалізовано 2,51 млрд. куб. м. природного газу, укладено 3821 угоду. Важливою подією у 2020 році став запуск короткострокового ринку природного газу, який включає внутрішньодобовий ринок та ринок на добу наперед.

На електронному майданчику у системі Прозорро.Продажі учасниками від ТБ УЕБ було оголошено 601 аукціон, та подано пропозицій на 552 аукціони, загальною початковою вартістю 1,313 млрд. грн. Через електронний майданчик подано 213 пропозицій, які у подальшому були визнані переможними. Загальна ціна продажу склала 1,07 млрд грн, в порівнянні з 660 млн. грн. в 2019 році.

«Насамперед хочемо висловити вдячність учасникам ринку за довіру. Котирування УЕБ відповідають поточній ситуації на ринку та є репрезентативними. Ринок електроенергії продовжив своє формування — збільшується кількість учасників ринку, успішно розпочато реалізацію електроенергії з ВДЕ. Ринок природного газу також перебуває у стані активного розвитку — запущено короткостроковий ринок, відбуваються важливі законодавчі зміни що дозволять Оператору ГТС України, операторам ГРМ, та іншим суб’єктам долучатися до біржових торгів» — прокоментував підсумкові результати Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Читайте в «Термінілі» ще, 30 грудня НАК «Нафтогаз України» виступив з ініціативою продажу 15% газу власного видобутку на біржі з метою контролю стану конкуренції на ринку газу України. Практика підтримки ліквідності газових ринків як інструмент відкриття оптових ринків для посилення конкуренції та як інструмент антимонопольного регулювання є досить поширеною у європейських країнах. Міжнародний досвід запровадження державних програм, що передбачають зобов’язання реалізації природного газу на біржах (Gas Release Programs, GRPs) показує, що конкурентний продаж природного газу внутрішнього видобутку дозволяє збалансувати попит та пропозицію на ринку і стабілізувати ціни.

