Вітренко: Нафтогаз продає газ дорожче, ніж в Європі

Ціна газу у НАК «Нафтогаз України» є на 22% вищою від ціни на європейських хабах за вирахуванням транспортування в Україну.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Наскільки ціна «Нафтогазу» є «ринковою»? Ми розрахували ціну за умови «досконалої конкуренції» на оптовому ринку. Чому ми вважаємо, що зараз там конкуренція «недосконала»? Тому що на «релевантному» оптовому ринку домінує «Газпром», – пише Вітренко.

За його словами, якби «Газпром» продавав газ на кордоні РФ-Україна, не блокував експорт з РФ іншими компаніями і експорт газу з Середньої Азії, то можна було б очікувати, що ціна на оптовому ринку була на рівні «хаб мінус траспорт» – тобто ціна на ліквідному європейському ринку мінус вартість транспортування від кордону РФ-Україна.

«Продавцям цього газу було б тоді все одно – продати газ в Україну за ціною «хаб мінус транспорт» або в Німеччині за ціною « хаб», але при цьому заплатити за транспортування до Німеччини», – зазначає керівник Міненерго.

Вітренко повідомив, що ціна «хаб мінус» на січень становить 5900 грн.

«Тобто Нафтогаз продає за ціною на 22% вищою від «хаб мінус». Чи повинна держава спокійно за цим спостерігати? І навіщо тоді тримати в державній власності «Нафтогаз», якщо не для того, щоб він відстоював національні інтереси?» – пише т.в.о. міністра.

Вітренко переконаний, що НАК має можливості для того, щоб активно боротися проти зловживання «Газпромом» своїм домінуючим становищем.

«Нафтогаз» може подавати скарги до Європейського антимонопольний орган, він може навіть іціціювати новий міжнародний арбітраж за угодою про організацію транзиту, підписаним в кінці грудня 2019 року», – пише він.

«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» виступив із ініціативою виставляти для продажу на товарних біржах не менше 15% видобутого газу.

