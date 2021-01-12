Вітренко: Нафтогаз продає газ дорожче, ніж в Європі

Обновлено: Январь 12, 2021. Тэги: , , ,

Вітренко: Нафтогаз продає газ дорожче, ніж в Європі

Ціна газу у НАК «Нафтогаз України» є на 22% вищою від ціни на європейських хабах за вирахуванням транспортування в Україну.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Наскільки ціна «Нафтогазу» є «ринковою»? Ми розрахували ціну за умови «досконалої конкуренції» на оптовому ринку. Чому ми вважаємо, що зараз там конкуренція «недосконала»? Тому що на «релевантному» оптовому ринку домінує «Газпром», – пише Вітренко.

За його словами, якби «Газпром» продавав газ на кордоні РФ-Україна, не блокував експорт з РФ іншими компаніями і експорт газу з Середньої Азії, то можна було б очікувати, що ціна на оптовому ринку була на рівні «хаб мінус траспорт» – тобто ціна на ліквідному європейському ринку мінус вартість транспортування від кордону РФ-Україна.

«Продавцям цього газу було б тоді все одно – продати газ в Україну за ціною «хаб мінус транспорт» або в Німеччині за ціною « хаб», але при цьому заплатити за транспортування до Німеччини», – зазначає керівник Міненерго.

Вітренко повідомив, що ціна «хаб мінус» на січень становить 5900 грн.

«Тобто Нафтогаз продає за ціною на 22% вищою від «хаб мінус». Чи повинна держава спокійно за цим спостерігати? І навіщо тоді тримати в державній власності «Нафтогаз», якщо не для того, щоб він відстоював національні інтереси?» – пише т.в.о. міністра.

Вітренко переконаний, що НАК має можливості для того, щоб активно боротися проти зловживання «Газпромом» своїм домінуючим становищем.

«Нафтогаз» може подавати скарги до Європейського антимонопольний орган, він може навіть іціціювати новий міжнародний арбітраж за угодою про організацію транзиту, підписаним в кінці грудня 2019 року», – пише він.

«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» виступив із ініціативою виставляти для продажу на товарних біржах не менше 15% видобутого газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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