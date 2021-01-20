Центренерго повідомило, що ДТЭК зриває поставки вугілля

13 січня енергохолдинг ДТЕК надіслав на адресу ТЕС «Центренерго» попередження про підвищення ціни на вугілля, після чого, порушивши умови договору, припинив поставки.

Про це повідомляє пресслужба «Центренерго».

«Найбільший приватний постачальник вугільної продукції зупинив відвантаження вугілля на адресу ТЕС «Центренерго», порушивши умови договору, не дивлячись на отриману передоплату в розмірі 106 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Також, у «Центренерго» вважають, що ДТЕК вирішив підвищити ціну на вугілля, виключно користуючись ситуацією, що склалася.

«Користуючись критичною ситуацією з запасами палива, 13 січня постачальник надіслав на адресу «Центренерго» попередження про підвищення ціни на вугілля з 1650 грн до 2100 грн за тонну», — зазначають в компанії.

Зазначається, що у зв’язку зі зниженням температури повітря і зростанням споживання електроенергії, для забезпечення стабільності енергосистеми, єдиним рішенням стало включення в роботу додаткових енергоблоків із використанням природного газу.

«У критично важкий для ОЕС час екстремально низьких температур суттєвого додаткового обсягу генерації на інших теплових електростанціях не забезпечено, а 14 енергоблоків і далі залишаються зупиненими аварійно і перебувають у ремонтах», — підкреслили в «Центренерго».

Відповідно, компанія була змушена додатково витратити 128 тис. тонн та 233 тис. тонн вугілля.

«За командами диспетчера Оператора системи передачі НЕК «Укренерго», виробництво електричної енергії на ТЕС «Центренерго» перевищило прогнозний баланс в листопаді на 29%, а в грудні — на 56%», — зазначають в компанії.

Така ситуація призвела до критичного зниження обсягу запасу вугілля на ТЕС ПАТ «Центренерго» з 336 тис. тонн станом на 1 листопада 2020 року до 40 тис. тонн на 11 січня 2021 рок. З 18 січня за командами Диспетчера ПрАТ «НЕК Укренерго» на ТЕС ПАТ «Центренерго» понад виконання комерційного графіка компанії додатково увімкнуті в роботу 6 блоків на природному газі — два блоки по 300 МВт на Вуглегірській ТЕС, три блоки по 200 МВт – на Зміївській ТЕС та один блок на 300 МВт на Трипільській ТЕС, що сумарно дають ОЕС України додатково 700 мВтг удень та 400 мВтг вночі.

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