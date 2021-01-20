Міненерго, Міфін, Мінекономрозвитку мають опрацювати питання випуску зелених» облігацій

Обновлено: Январь 20, 2021. Тэги: , ,

Міненерго, Міфін, Мінекономрозвитку мають опрацювати питання випуску зелених» облігацій

Міністерство енергетики, Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку і торгівлю за участю державних банків та міжнародних фінансових організацій мають опрацювати питання випуску й розміщення «зелених» облігацій.

Про це під час засідання уряду сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Що стосується меморандуму з інвесторами ВДЕ — усі зобов’язання уряд збирається виконувати. На погашення заборгованості, яка виникла перед виробниками ВДЕ у попередні періоди, виділені відповідні державні гарантії, виділяться відповідні кредитні кошти, погашення відбуватиметься узгодженим розподілом… За моїм дорученням Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки, за участю держбанків та МФО, опрацюють питання випуску й розміщення «зелених» облігацій», — сказав Шмигаль.

За допомогою такого інструменту, за його словами, можна буде погасити борги перед генерацією, зокрема, ВДЕ і атомною генерацією.

«Стосовно роботи енергетичного комплексу, ми не можемо ситуацію вирішувати виключно точково. Багато рішень потрібно приймати комплексно, дуже часто простих рішень немає. Тому потрібно шукати збалансовані механізми. Це стосується і питання «зеленої» енергетики, домовленостей з інвесторами», — сказав Шмигаль.

Читайте в «Терміналі» також, Міністерство енергетики спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України розробили проект Концепції запровадження та розвитку ринку зелених облігацій в Україні, який наразі проходить процедуру погодження з органами державної влади.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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