Уряд отримає Енергоатом та Укргідроенерго у своє управління

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким отримає в управління низку найбільших енергетичних державних компаній.



Серед яких «Енергоатом», «Укргідроенерго», а також три теплоелектростанції. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

«За дорученням президента України управління над «Енергоатомом», «Укргідроенерго», Нижньодністровською ГЕС та трьома теплоелектростанціями переходять безпосередньо до Кабінету міністрів», — написав Шмигаль.

Водночас, зазначив він, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спільно з Міністерством енергетики та Міністерством фінансів повинні розробити рішення про передачу в управління Міненерго державних компаній «Укренерго», «Магістральні газопроводи України» та ДП «Оператор ринку».

Шмигаль зауважив, що це рішення стосується виконання Третього енергопакета ЄС у частині розмежування операторів системи передачі, виробників та постачальників електричної енергії.

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