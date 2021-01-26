Законопроект про підтримку Енергоатому передбачає додатковий випуск ОВДП на 7,3 млрд грн

На сайті Верховної ради оприлюднено текст законопроекту № 4624 про підтримку ДП «НАЕК «Енергоатом», що передбачає додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики на 7,3 млрд грн з метою погашення критичної заборгованості атомників.

Передає Енергореформа.

Ініціаторами документа є народні депутати Юрій Камельчук, Ганна Скороход, Олексій Кучеренко, Олексій Гончаренко і Людмила Буймістер, а також ряд профільних парламентських комітетів, включаючи комітет з питань енергетики та ЖКГ на чолі з Андрієм Герусом.

«На сьогодні критична для забезпечення сталого функціонування ядерних об’єктів ДП «НАЕК «Енергоатом» заборгованість за постачання товарно-матеріальних цінностей для комплектації, ремонту та виконання програми підвищення ядерної безпеки на всіх АЕС, заборгованість за постачання палива, збагаченого уранового продукту, ТВЕЛ, вивезення відпрацьованого ядерного палива становить близько 7,3 млрд грн. З урахуванням перерахованого, держава повинна надати необхідну фінансову підтримку ключовому державному енергетичному підприємству — ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі 7,3 млрд грн», ‒ зазначено в пояснювальній записці до проекту Закону.

З цією метою законопроект № 4624 передбачає внесення змін до державного бюджету України на 2021 рік у частині збільшення видатків спеціального фонду держбюджету України на 7,3 млрд грн – до 143,595 млрд грн.

Документ надає право Міністерству фінансів здійснювати за рішенням Кабміну додаткові випуски ОВДП, понад встановлений законом про держбюджет України на 2021 рік обсяг, з подальшим перерахуванням коштів до спеціального фонду держбюджету для фінансування Енергоатому.

В даний час загальна дебіторська заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» за відпущену електроенергію перевищує 24 млрд грн, з яких 11,6 млрд грн – заборгованість ДП «Енергоринок» перед компанією станом на 1 липня 2019 року, 8,7 млрд грн – борг ДП «Гарантований покупець» за атомну е/е за 2020 рік і ще 3,7 млрд грн – борг НЕК «Укренерго» за 2020 рік.

Згідно з експертними оцінками, в першому кварталі 2021 року дефіцит коштів Енергоатому може збільшитися ще на 7,3 млрд грн у зв’язку з фінансовою нездатністю ДП «Гарантований покупець» оплачувати атомну електроенергію для потреб населення по 15 коп/кВт-год.

Раніше Термінал писав, що ГарПок і Укренерго звинувачують Енергоатом у недопоставках електроенергії у рамках ПСО у січні.