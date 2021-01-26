Законопроект про підтримку Енергоатому передбачає додатковий випуск ОВДП на 7,3 млрд грн

Обновлено: Январь 26, 2021. Тэги: , , , , , ,

Законопроект про підтримку Енергоатому передбачає додатковий випуск ОВДП на 7,3 млрд грн

На сайті Верховної ради оприлюднено текст законопроекту № 4624 про підтримку ДП «НАЕК «Енергоатом», що передбачає додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики на 7,3 млрд грн з метою погашення критичної заборгованості атомників.

Передає Енергореформа.

Ініціаторами документа є народні депутати Юрій Камельчук, Ганна Скороход, Олексій Кучеренко, Олексій Гончаренко і Людмила Буймістер, а також ряд профільних парламентських комітетів, включаючи комітет з питань енергетики та ЖКГ на чолі з Андрієм Герусом.

«На сьогодні критична для забезпечення сталого функціонування ядерних об’єктів ДП «НАЕК «Енергоатом» заборгованість за постачання товарно-матеріальних цінностей для комплектації, ремонту та виконання програми підвищення ядерної безпеки на всіх АЕС, заборгованість за постачання палива, збагаченого уранового продукту, ТВЕЛ, вивезення відпрацьованого ядерного палива становить близько 7,3 млрд грн. З урахуванням перерахованого, держава повинна надати необхідну фінансову підтримку ключовому державному енергетичному підприємству — ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі 7,3 млрд грн», ‒ зазначено в пояснювальній записці до проекту Закону.

З цією метою законопроект № 4624 передбачає внесення змін до державного бюджету України на 2021 рік у частині збільшення видатків спеціального фонду держбюджету України на 7,3 млрд грн – до 143,595 млрд грн.

Документ надає право Міністерству фінансів здійснювати за рішенням Кабміну додаткові випуски ОВДП, понад встановлений законом про держбюджет України на 2021 рік обсяг, з подальшим перерахуванням коштів до спеціального фонду держбюджету для фінансування Енергоатому.

В даний час загальна дебіторська заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» за відпущену електроенергію перевищує 24 млрд грн, з яких 11,6 млрд грн – заборгованість ДП «Енергоринок» перед компанією станом на 1 липня 2019 року, 8,7 млрд грн – борг ДП «Гарантований покупець» за атомну е/е за 2020 рік і ще 3,7 млрд грн – борг НЕК «Укренерго» за 2020 рік.

Згідно з експертними оцінками, в першому кварталі 2021 року дефіцит коштів Енергоатому може збільшитися ще на 7,3 млрд грн у зв’язку з фінансовою нездатністю ДП «Гарантований покупець» оплачувати атомну електроенергію для потреб населення по 15 коп/кВт-год.

Раніше Термінал писав, що ГарПок і Укренерго звинувачують Енергоатом у недопоставках електроенергії у рамках ПСО у січні.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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