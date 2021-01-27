Укртрансгаз заощадив майже 148 млн грн на закупівлі газу

За результатами відкритих торгів пропозиції компаній-учасників дозволили заощадити на закупівлі 147,7 мільйона гривень або 21,6% від попередньої очікуваної вартості.



Укртрансгаз успішно завершив шість аукціонів на закупівлю 105 млн куб. м природного газу для виробничо-технологічних витрат ПСГ та забезпечення потреб структурних підрозділів, пише пресслужба УТГ.

«Закупівлі проходили через систему електронних закупівель Prozorro. 19 січня 2021 року торги завершилися, і наразі Оператор газосховищ підписує договори про закупівлю з компаніями-переможцями. Проєкти договорів передбачають ринкові умови розрахунку ціни газу протягом року та сприятливі умови оплати», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що при оголошенні аукціонів загальна очікувана сума закупівлі сягала 682,8 млн грн. Натомість після проведення торгів, цифра знизилась до фактичних 535,1 млн грн.

«Після проведених закупівель ми законтрактували газ для ВТВ газосховищ на увесь 2021 рік. І при цьому заощадили близько 150 млн грн», — сказав т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

«Термінал» писав, Укртрансгаз занепокоєний спробами МГУ переглянути умови анбандлінгу ОГТСУ.