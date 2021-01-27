Укртрансгаз заощадив майже 148 млн грн на закупівлі газу

Обновлено: Январь 27, 2021. Тэги: ,

Укртрансгаз заощадив майже 148 млн грн на закупівлі газу

За результатами відкритих торгів пропозиції компаній-учасників дозволили заощадити на закупівлі 147,7 мільйона гривень або 21,6% від попередньої очікуваної вартості.

Укртрансгаз успішно завершив шість аукціонів на закупівлю 105 млн куб. м природного газу для виробничо-технологічних витрат ПСГ та забезпечення потреб структурних підрозділів, пише пресслужба УТГ.

«Закупівлі проходили через систему електронних закупівель Prozorro. 19 січня 2021 року торги завершилися, і наразі Оператор газосховищ підписує договори про закупівлю з компаніями-переможцями. Проєкти договорів передбачають ринкові умови розрахунку ціни газу протягом року та сприятливі умови оплати», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що при оголошенні аукціонів загальна очікувана сума закупівлі сягала 682,8 млн грн. Натомість після проведення торгів, цифра знизилась до фактичних 535,1 млн грн.

«Після проведених закупівель ми законтрактували газ для ВТВ газосховищ на увесь 2021 рік. І при цьому заощадили близько 150 млн грн», — сказав т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

«Термінал» писав, Укртрансгаз занепокоєний спробами МГУ переглянути умови анбандлінгу ОГТСУ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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