Зеленський: Питання тарифів має бути вірішено комплексно

В Україні планується проаналізувати питання тарифів та вирішити їх комплексно.

Відповідне завдання поставлене уряду і НКРЕКП, сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Там повинна бути вигідна фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди могли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не має права її несподівано «задирати». Взагалі питання тарифів має бути проаналізовано і вирішено комплексно. За моїм дорученням уряд і НКРЕКП зараз цим займаються», — сказав президент.

Також він додав, що навесні постачальники газу зобов’язані подати побутовим споживачам річні тарифи на газ.

«Там повинна бути вигідна, фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди змогли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не має права її несподівано задирати», — підкреслив Президент.

Крім того, Зеленський додав, що до кінця опалювального сезону 2020/21 тарифи на тепло і гарячу воду збільшуватися не будуть.

Раніше «Термінал» писав, Глава держави доручив заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому.