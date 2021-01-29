Зеленський: Питання тарифів має бути вірішено комплексно

Обновлено: Январь 29, 2021. Тэги: , , ,

Зеленський: Питання тарифів має бути вірішено комплексно

В Україні планується проаналізувати питання тарифів та вирішити їх комплексно.
Відповідне завдання поставлене  уряду і НКРЕКП, сказав  у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Там повинна бути вигідна фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди могли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не має права її несподівано «задирати». Взагалі питання тарифів має бути проаналізовано і вирішено комплексно. За моїм дорученням уряд і НКРЕКП зараз цим займаються», — сказав президент.

Також він додав, що навесні постачальники газу зобов’язані подати побутовим споживачам річні тарифи на газ.

«Там повинна бути вигідна, фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди змогли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не має права її несподівано задирати», — підкреслив Президент.

Крім того, Зеленський додав, що до кінця опалювального сезону 2020/21 тарифи на тепло і гарячу воду збільшуватися не будуть.

Раніше «Термінал» писав, Глава держави доручив заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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