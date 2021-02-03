Вимоги до якості скрапленого газу відтермінують до травня

Обновлено: Февраль 03, 2021. Тэги: , ,

Вимоги до якості скрапленого газу відтермінують до травня

Міністерство енергетики подало на розгляд уряду проект постанови, яким пропонується перенести на травень 2021 року термін вступу в дію вимог Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Про це пише пресслужба Міненерго.

«Проєкт постанови подано на розгляд Уряду. Проєкт передбачає перенесення терміну вступу в дію вимог Технічного регламенту до 5 травня 2021 року», — зазначили в Міненергетики.
Нагадаємо, Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей був затверджений постановою Кабміну N 667 29 липня 2020 року. Постанова мала набрати чинності через 6 місяців з дня її опублікування, тобто, наприкінці січня 2021 року.
Протягом 6 місяців з дня набрання чинності постановою допускалася реалізація на ринку скрапленого газу, якість якого не відповідала усім чи окремим вимогам вищезгаданого Технічного регламенту.
Державний ринковий нагляд щодо газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, згідно з постановою, здійснює Держекоінспекція.

Читайте ще в «Терміналі», департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України була проведена оцінка стану виконання Постанови від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» (далі – Постанова № 95).  У результаті оцінки стану виконання Постанови № 95 складено Звіт № 01-21, яким надано негативну оцінку діяльності Міненерго щодо виконання вимог Постанови № 95 та виявлено відповідні порушення, допущені працівниками Міністерства.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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