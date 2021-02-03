Вимоги до якості скрапленого газу відтермінують до травня

Міністерство енергетики подало на розгляд уряду проект постанови, яким пропонується перенести на травень 2021 року термін вступу в дію вимог Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Про це пише пресслужба Міненерго.

«Проєкт постанови подано на розгляд Уряду. Проєкт передбачає перенесення терміну вступу в дію вимог Технічного регламенту до 5 травня 2021 року», — зазначили в Міненергетики.

Нагадаємо, Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей був затверджений постановою Кабміну N 667 29 липня 2020 року. Постанова мала набрати чинності через 6 місяців з дня її опублікування, тобто, наприкінці січня 2021 року.

Протягом 6 місяців з дня набрання чинності постановою допускалася реалізація на ринку скрапленого газу, якість якого не відповідала усім чи окремим вимогам вищезгаданого Технічного регламенту.

Державний ринковий нагляд щодо газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, згідно з постановою, здійснює Держекоінспекція.

Читайте ще в «Терміналі», департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України була проведена оцінка стану виконання Постанови від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» (далі – Постанова № 95). У результаті оцінки стану виконання Постанови № 95 складено Звіт № 01-21, яким надано негативну оцінку діяльності Міненерго щодо виконання вимог Постанови № 95 та виявлено відповідні порушення, допущені працівниками Міністерства.