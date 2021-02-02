Аудит в Міненерго виявив порушення на 1,5 млрд грн

Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України була проведена оцінка стану виконання Постанови від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» (далі – Постанова № 95).

У результаті оцінки стану виконання Постанови № 95 складено Звіт № 01-21, яким надано негативну оцінку діяльності Міненерго щодо виконання вимог Постанови № 95 та виявлено відповідні порушення, допущені працівниками Міністерства, пише пресслужба відомства.

Зокрема, ці порушення виявились у підписанні з операторами газорозподільних систем (далі оператори ГРМ) Договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, які були не у затвердженій Постановою № 95 редакції.

Через невідповідність укладених правочинів умовам примірного договору, затвердженою Постановою № 95, операторами ГРМ протиправно отримана вигода у вигляді використання ними державного майна на безоплатній основі, а також завдано істотної шкоди державним інтересам, оскільки державний бюджет за період з 01.05.2017 по теперішній час недоотримав кошти від операторів ГРМ за використання державного майна.

Розрахункова сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року включно становить 1 млрд 550 млн гривень. При цьому існує ризик заниження прогнозних платежів до бюджету через наявність у переліках об’єктів основних засобів з нульовою залишковою вартістю внаслідок неприведення їх балансової вартості, яка є основою для нарахування плати за надане в експлуатацію майно, що належить державі, до справедливої.

​Матеріали оцінки направлені в правоохоронні органи.

Читайте також в «Терміналі», Міністерство енергетики України пропонує з 1 лютого на рік обмежити ціну газу для «вразливих споживачів». До цієї категорії віднесено все населення на основі формули «хаб мінус».