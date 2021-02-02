Аудит в Міненерго виявив порушення на 1,5 млрд грн

Обновлено: Февраль 02, 2021. Тэги: , ,

Аудит в Міненерго виявив порушення на 1,5 млрд грн

Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України була проведена оцінка стану виконання Постанови від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» (далі – Постанова № 95).

У результаті оцінки стану виконання Постанови № 95 складено Звіт № 01-21, яким надано негативну оцінку діяльності Міненерго щодо виконання вимог Постанови № 95 та виявлено відповідні порушення, допущені працівниками Міністерства, пише пресслужба відомства.

Зокрема, ці порушення виявились у підписанні з операторами газорозподільних систем (далі оператори ГРМ) Договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, які були не у затвердженій Постановою № 95 редакції.

Через невідповідність укладених правочинів умовам примірного договору, затвердженою Постановою № 95, операторами ГРМ протиправно отримана вигода у вигляді використання ними державного майна на безоплатній основі, а також завдано істотної шкоди державним інтересам, оскільки державний бюджет за період з 01.05.2017 по теперішній час недоотримав кошти від операторів ГРМ за використання державного майна.

Розрахункова сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року включно становить 1 млрд 550 млн гривень. При цьому існує ризик заниження прогнозних платежів до бюджету через наявність у переліках об’єктів основних засобів з нульовою залишковою вартістю внаслідок неприведення їх балансової вартості, яка є основою для нарахування плати за надане в експлуатацію майно, що належить державі, до справедливої.

​Матеріали оцінки направлені в правоохоронні органи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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