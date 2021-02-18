2021-02-18: Ціни на нафту сягнули нових максимумів

Обновлено: Февраль 18, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-02-18: Ціни на нафту сягнули нових максимумів

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 65,15 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,26%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,74 долара за барель, додавши 0,98%.

Нафта продовжує дорожчати на тлі різкого скорочення видобутку в США через сильні морози, пише «Investing.com».

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:43 мск в четвер складає $ 65,13 за барель, що на $ 0,79 (1,23%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 17 лютого ці контракти подорожчали на $ 0,99 (1,6%) — до $ 64,34 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли на $ 0,60 (0,98%) — до $ 61,74 за барель. Напередодні ці контракти подорожчали на $ 1,09 (1,8%) — до $ 61,14 за барель.

Brent піднялася вище $ 65 за барель вперше з 21 січня 2020 року, коли пандемія COVID-19 ще не почалася.

«Термінал» писав, ОПЕК знизила прогноз по зростанню попиту на нафту в світі в 2021 році на 0,1 мільйона барелів на добу, до 5,8 мільйона барелів на добу, йдеться в щомісячній доповіді організації.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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