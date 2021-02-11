ОПЕК знизила прогноз попиту на нафту в світі

ОПЕК знизила прогноз по зростанню попиту на нафту в світі в 2021 році на 0,1 мільйона барелів на добу, до 5,8 мільйона барелів на добу, йдеться в щомісячній доповіді організації.

Передає Прайм.

Таким чином, в цілому попит на нафту на світовому ринку в 2021 році складе 96,05 мільйона барелів на добу, очікує організація. Причиною для зниження стало більш повільне, ніж очікувалося раніше, відновлення транспортного сектора, прогноз по попиту в якому на перше півріччя 2021 року був, відповідно, переглянутий. Також на це вплинули повільні темпи вакцинації.

Одночасно з цим ОПЕК незначно підвищила свою оцінку по попиту на нафту в світі в 2020 році. На думку організації, цей показник знизився на 9,72 мільйона барелів на добу, до 90,26 мільйона, тоді як раніше зниження оцінювалося в 9,75 мільйона.

Раніше Термінал писав, що комітет ОПЕК + оцінить ефективність угоди зі скорочення видобутку.