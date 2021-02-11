ОПЕК знизила прогноз попиту на нафту в світі

Обновлено: Февраль 11, 2021. Тэги: ,

ОПЕК знизила прогноз попиту на нафту в світі

ОПЕК знизила прогноз по зростанню попиту на нафту в світі в 2021 році на 0,1 мільйона барелів на добу, до 5,8 мільйона барелів на добу, йдеться в щомісячній доповіді організації.

Передає Прайм.

Таким чином, в цілому попит на нафту на світовому ринку в 2021 році складе 96,05 мільйона барелів на добу, очікує організація. Причиною для зниження стало більш повільне, ніж очікувалося раніше, відновлення транспортного сектора, прогноз по попиту в якому на перше півріччя 2021 року був, відповідно, переглянутий. Також на це вплинули повільні темпи вакцинації.

Одночасно з цим ОПЕК незначно підвищила свою оцінку по попиту на нафту в світі в 2020 році. На думку організації, цей показник знизився на 9,72 мільйона барелів на добу, до 90,26 мільйона, тоді як раніше зниження оцінювалося в 9,75 мільйона.

Раніше Термінал писав, що комітет ОПЕК + оцінить ефективність угоди зі скорочення видобутку.

Автор:

(Всего статей: 9713)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: