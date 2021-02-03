Комітет ОПЕК + оцінить ефективність угоди зі скорочення видобутку

Моніторинговий комітет ОПЕК + збереться 3 лютого, щоб оцінити ефективність угоди по скороченню видобутку нафти.

Члени комітету також дадуть рекомендації учасникам альянсу щодо подальших дій, пише АНГІ.

За попередніми даними, в січні угода була виконана на 99%. З початку року країни альянсу знизили сумарний обсяг скорочення видобутку з 7,7 млн ​​барелів на добу до 7,2 млн барелів.

У лютому і березні учасники угоди збережуть свої квоти зниження виробництва. Виняток зроблено для Росії й Казахстану, які зможуть в лютому збільшити видобуток на 65 тис. І 10 тис. барелів на добу, відповідно, і на такий же обсяг у березні.

Загальний обсяг скорочення виробництва країнами ОПЕК + в лютому складе 7,125 млн барелів.

«На засіданні 3 лютого буде обговорюватися, як довго ОПЕК + доведеться стримувати видобуток нафти, а також як впоратися з потенційним поверненням поставок з Ірану», — говорить глава відділу стратегій на товарно-сировинному ринку Saxo Bank Оле Хансен.

На його думку, необхідно знайти правильний баланс між ринковою часткою і ціною. Саудівська Аравія потребує підвищення цін, в той час, як Росію більше турбує доля ринку. Він очікує, що в найближчі місяці виробництво буде рости в міру відновлення світового попиту. Але головною умовою для цього залишається збереження єдності ОПЕК + і їх бажання максимально виконувати умови угоди.