Ірак планує скоротити видобуток нафти в січні і лютому

Обновлено: Январь 25, 2021. Тэги: , ,

Ірак планує скоротити видобуток нафти в січні і лютому

Ірак планує скоротити видобуток нафти в січні й лютому, щоб компенсувати порушення своєї квоти ОПЕК + минулого року.
Про це повідомляє Державна компанія, яка продає сиру нафту країни, пише АНГІ.

Другий за величиною виробник ОПЕК буде прокачувати близько 3,6 млн барелів на день протягом двох місяців, за словами заступника глави СОМО Алі Низара. Це буде найнижчий рівень з початку 2015 року.

Середній показник добової прокачки в грудні 3,85 млн, згідно з даними, зібраними агентством Bloomberg.Експорт, в тому числі з напівавтономного північного регіону Курдистану, складе трохи більш як 3 млн барелів на добу протягом цього періоду.

Минулого місяця цей показник становив майже 3,3 млн. Здатність Багдада досягти цих цілей залежить від того, чи погодиться регіональний уряд Курдистану скоротити поставки з контрольованих ним родовищ. Центральний уряд скаржилося в минулому, що воно не може контролювати курдське виробництво.

Раніше «Термінал» писав, Ірак, другий за величиною виробник нафти в ОПЕК, підняв ціни на поставки нафти в липні для Азії, Європи і США.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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