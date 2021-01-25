Ірак планує скоротити видобуток нафти в січні і лютому

Ірак планує скоротити видобуток нафти в січні й лютому, щоб компенсувати порушення своєї квоти ОПЕК + минулого року.

Про це повідомляє Державна компанія, яка продає сиру нафту країни, пише АНГІ.

Другий за величиною виробник ОПЕК буде прокачувати близько 3,6 млн барелів на день протягом двох місяців, за словами заступника глави СОМО Алі Низара. Це буде найнижчий рівень з початку 2015 року.

Середній показник добової прокачки в грудні 3,85 млн, згідно з даними, зібраними агентством Bloomberg.Експорт, в тому числі з напівавтономного північного регіону Курдистану, складе трохи більш як 3 млн барелів на добу протягом цього періоду.

Минулого місяця цей показник становив майже 3,3 млн. Здатність Багдада досягти цих цілей залежить від того, чи погодиться регіональний уряд Курдистану скоротити поставки з контрольованих ним родовищ. Центральний уряд скаржилося в минулому, що воно не може контролювати курдське виробництво.

Раніше «Термінал» писав, Ірак, другий за величиною виробник нафти в ОПЕК, підняв ціни на поставки нафти в липні для Азії, Європи і США.