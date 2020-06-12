Ирак повысил цены на нефть для Азии, Европы и США

Обновлено: Июнь 12, 2020. Тэги: , , ,

Ирак повысил цены на нефть для Азии, Европы и США

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, поднял цены на поставки нефти в июле для Азии, Европы и США.

Цена сорта Basrah Light для азиатских стран подорожала на $5,8 за баррель, пишет АНГИ.

Чёрное золото будет продаваться с премией в $1,25 к региональному бенчмарку. Это самый высокий рост цены с 2003 года. Смесь Basrah Heavy подорожала на $5,60 за баррель, благодаря чему дисконт по отношению к эталону сузился до 60 центов за баррель.

Цены для европейского континента поднялись на $4,5 за баррель, для США — на 70 центов, передает ТАСС со ссылкой наBloomberg.

Страны ОПЕК+ на встрече 6 июня согласовали продление максимального уровня сокращения добычи, около 9,7 млн б/с до конца июля. Изначально такая квота действовала только на период мая — июня. Сокращение такого объема предложения позволит ускорить восстановление рынка нефти, считают в альянсе. Сразу после этого решения Саудовская Аравия и ОАЭ повысили цены на июльские поставки. По данным агентства, их примеру последовал и Кувейт.

«Терминал» писал, из-за внутренней напряженности в Ираке существуют серьёзные риски для частичной или полной остановки деятельности крупнейших зарубежных нефтяных компаний.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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