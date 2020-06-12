Ирак повысил цены на нефть для Азии, Европы и США

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, поднял цены на поставки нефти в июле для Азии, Европы и США.

Цена сорта Basrah Light для азиатских стран подорожала на $5,8 за баррель, пишет АНГИ.

Чёрное золото будет продаваться с премией в $1,25 к региональному бенчмарку. Это самый высокий рост цены с 2003 года. Смесь Basrah Heavy подорожала на $5,60 за баррель, благодаря чему дисконт по отношению к эталону сузился до 60 центов за баррель.

Цены для европейского континента поднялись на $4,5 за баррель, для США — на 70 центов, передает ТАСС со ссылкой наBloomberg.

Страны ОПЕК+ на встрече 6 июня согласовали продление максимального уровня сокращения добычи, около 9,7 млн б/с до конца июля. Изначально такая квота действовала только на период мая — июня. Сокращение такого объема предложения позволит ускорить восстановление рынка нефти, считают в альянсе. Сразу после этого решения Саудовская Аравия и ОАЭ повысили цены на июльские поставки. По данным агентства, их примеру последовал и Кувейт.

«Терминал» писал, из-за внутренней напряженности в Ираке существуют серьёзные риски для частичной или полной остановки деятельности крупнейших зарубежных нефтяных компаний.