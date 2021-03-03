Прем’єр оголосив боротьбу з нелегальним ринком палива — Держекоінспекція

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити робочі групи для боротьби з нелегальним ринком палива на рівні кожної області, зокрема перевірятимуть автозаправні станції.

Про це під час пресконференції розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні вранці відбулася онлайн-нарада під керівництвом прем’єр-міністра з питання обігу нафтопродуктів, зокрема, нелегального обороту палива в Україні. До нього були залучені всі служби, органи Нацполіції, ДСНС. За дорученням прем’єра будуть створені робочі групи, в кожній області будуть проводитися перевірки», – сказав він.

За словами глави Держекоінспекції, в цьому році у відомства з’явиться можливість проводити не тільки документальні підтвердження автентичності палива на АЗС, а й лабораторні аналізи якісного складу нафтопродуктів.

«Минулого року ми працювали виключно з документами: перевіряли паспорти, техрегламенти, вивчали походження нафтопродуктів. В цьому році виділено фінансування на лабораторні дослідження. Триває процедура закупівлі такої послуги, оскільки наші лабораторії не мають таких технічних можливостей», – пояснив Мальований.

Він зазначив, що в кожній області будуть створені комісії, які перевірятимуть дотримання природоохоронного законодавства, в тому числі якість нафтопродуктів з точки зору екології.

«Минулого року ми провели 848 перевірок АЗС, за підсумками яких склали 979 рішень-приписів, санкцій. Санкції були накладені на загальну суму понад 8 млн грн», – додав Мальований.

«Термінал» писав, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому начальнику слідчого управління ГУ Нацполіції в Київській області у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).