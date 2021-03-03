Прем’єр оголосив боротьбу з нелегальним ринком палива — Держекоінспекція

Обновлено: Март 03, 2021. Тэги: , ,

Прем’єр оголосив боротьбу з нелегальним ринком палива — Держекоінспекція

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити робочі групи для боротьби з нелегальним ринком палива на рівні кожної області, зокрема перевірятимуть автозаправні станції.

Про це під час пресконференції розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні вранці відбулася онлайн-нарада під керівництвом прем’єр-міністра з питання обігу нафтопродуктів, зокрема, нелегального обороту палива в Україні. До нього були залучені всі служби, органи Нацполіції, ДСНС. За дорученням прем’єра будуть створені робочі групи, в кожній області будуть проводитися перевірки», – сказав він.

За словами глави Держекоінспекції, в цьому році у відомства з’явиться можливість проводити не тільки документальні підтвердження автентичності палива на АЗС, а й лабораторні аналізи якісного складу нафтопродуктів.

«Минулого року ми працювали виключно з документами: перевіряли паспорти, техрегламенти, вивчали походження нафтопродуктів. В цьому році виділено фінансування на лабораторні дослідження. Триває процедура закупівлі такої послуги, оскільки наші лабораторії не мають таких технічних можливостей», – пояснив Мальований.

Він зазначив, що в кожній області будуть створені комісії, які перевірятимуть дотримання природоохоронного законодавства, в тому числі якість нафтопродуктів з точки зору екології.

«Минулого року ми провели 848 перевірок АЗС, за підсумками яких склали 979 рішень-приписів, санкцій. Санкції були накладені на загальну суму понад 8 млн грн», – додав Мальований.

«Термінал» писав, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому начальнику слідчого управління ГУ Нацполіції в Київській області у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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