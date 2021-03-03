В ОПЕК обговорили варіант зростання нафтовидобутку в квітні на 1,5 млн б/д

Обновлено: Март 03, 2021. Тэги: ,

В ОПЕК обговорили варіант зростання нафтовидобутку в квітні на 1,5 млн б/д

Технічний комітет ОПЕК+ на засіданні 2 березня обговорив варіант збільшення видобутку нафти уквітні на 1,5 млн барелів на добу з урахуванням того, що Саудівська Аравія з квітня припиняє свої добровільні обмеження на 1 млн б / д, а країни ОПЕК+ збільшують видобуток на 0,5 млн б / д.

Про це повідомив Інтерфакс.

«Учасники Техкомітету прийшли до висновку, що ринок достатньо збалансований, щоб прийняти ці додаткові обсяги», — йдеться у повідомленні.

Водночас, одне з джерел зазначило, що в підсумковій рекомендації для міністерського комітету ОПЕК+ немає явної вказівки на те, що можна збільшити нафтовидобуток на 0,5 млн б / д в квітні, але цей варіант буде обговорюватися міністрами як базовий.

Учасники також порушували питання і подальшого збільшення видобутку нафти на 0,5 млн б / д в травні і на такий же обсяг в червні, оскільки країни ОПЕК+ з січня відмовилися від підвищення видобутку на 2 млн б / д відразу, а в лютому-березні ще взяли паузу для поступового підвищення (за винятком Росії і Казахстану).

Джерела повідомили також, що техкомітет ОПЕК+ підрахував, що в січні угода ОПЕК+ виконувалася на 103%, при цьому країни ОПЕК виконали її на 108%, не-ОПЕК – на 95%.

Раніше «Термінал» писав, ОПЕК + на початку березня вирішуватиме питання цін на нафту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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