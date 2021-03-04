Енергоблок №2 РАЕС виведено у планово-попереджувальний ремонт

4 березня 2021 року о 04:28 згідно з узгодженою заявкою відключено від енергомережі енергоблок №2 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.
Виконуються операції за Програмою зупинення блоку, пише пресслужба Енергоатому.
«Планово-попереджувальний ремонт розрахований на 45 календарних діб та виконується відповідно до графіка ремонтів енергоблоків АЕС України. Під час ремонту проводитимуться як регламенті роботи, так і низка понад регламентних робіт», — йдеться у повідомленні.
Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували три енергоблоки із сумарним навантаженням 1240 МВт.
«Термінал» писав, РАЕС підключила четвертий блок до енергомережі.