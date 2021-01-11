РАЕС підключила четвертий блок до енергомережі

9 січня 2021 року після завершення середнього планово-попереджувального ремонту підключено до мережі енергоблок №4 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС.

Про це пише пресслужба Енергоатому.

Триває планове підвищення потужності блоку, яке проводиться з регламентованою швидкістю відповідно до Програми пуску.

Енергоблок №4 перебував у ремонті з 6 вересня 2020 року, під час ППР виконано регламентні роботи, низка заходів з підвищення безпеки, а також унікальні роботи з впровадження технології Holtec International щодо поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували два енергоблоки із сумарним навантаженням 860 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

На енергоблоці №3 (ВВЕР-1000) триває капітальний планово-попереджувальний ремонт. Усі роботи проводяться відповідно до графіка.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 20,6 млн кВт год електроенергії.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Читайте в «Терміналі», у зв’язку із балансово-системним обмеженням ДП «НАЕК «Енергоатом» згідно із ухваленою заявкою 21 травня 2020 року о 13:15 відключено від мережі та переведено у резерв енергоблок №3 (ВВЕР-1000).