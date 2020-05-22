Енергоблок №3 РАЕС відключено та виведено у резерв

Обновлено: Май 22, 2020. Тэги: , ,

Енергоблок №3 РАЕС відключено та виведено у резерв

У зв’язку із балансово-системним обмеженням ДП «НАЕК «Енергоатом» згідно із ухваленою заявкою 21 травня 2020 року о 13:15 відключено від мережі та переведено у резерв енергоблок №3 (ВВЕР-1000).

Про це пише пресслужба РАЕС.

Відповідно до нового Прогнозного енергобалансу виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік плановий термін перебування енергоблоку у резерві – до 04.08.2020 року.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2256 МВт. Діє балансове обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 54,2 млн кВт год електроенергії, з початку місяця – 1 млрд 117,1 млн кВт год електроенергії та з початку року – 7 млрд 972,7 млн кВт год електроенергії.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Читайте в «Терміналі» ще, після спрацювання автоматики від мережі був відключений ще один атомний блок — номер три Рівненській АЕС потужністю 1000 МВт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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