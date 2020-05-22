Енергоблок №3 РАЕС відключено та виведено у резерв

У зв’язку із балансово-системним обмеженням ДП «НАЕК «Енергоатом» згідно із ухваленою заявкою 21 травня 2020 року о 13:15 відключено від мережі та переведено у резерв енергоблок №3 (ВВЕР-1000).

Про це пише пресслужба РАЕС.

Відповідно до нового Прогнозного енергобалансу виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік плановий термін перебування енергоблоку у резерві – до 04.08.2020 року.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2256 МВт. Діє балансове обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 54,2 млн кВт год електроенергії, з початку місяця – 1 млрд 117,1 млн кВт год електроенергії та з початку року – 7 млрд 972,7 млн кВт год електроенергії.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Читайте в «Терміналі» ще, після спрацювання автоматики від мережі був відключений ще один атомний блок — номер три Рівненській АЕС потужністю 1000 МВт.