Нафтогаз завершив розробку річного тарифу та готовий запропонувати його з 1 травня

НАК «Нафтогаз України» завершила розробку ринкового рішення – річного тарифу для населення на газ, та готова запропонувати його з 1 травня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

НАК “Нафтогаз України”завершила розробку і запроваджує тариф, який визначає єдину ціну на газ протягом року.

«Наші клієнти, які обрали восени тариф “Річний”, досі сплачують за газ за ціною, яка була на момент підписання договору», – нагадав голова Нафтогазу Андрій Коболєв.

За його словами, наразі завершується робота над новими пропозиціями для домогосподарств, які будуть доступні з початку травня.

Читайте в «Терміналі» також, Нафтогаз призупиняє дію тарифу «Річний» для нових клієнтів. Однак, усі споживачі, які вже використовують тарифний план «Річний», продовжуватимуть сплачувати за газ за ціною, яка була зафіксована на момент підключення.

