У південній частині Суецького каналу сів на мілину контейнеровоз MV Ever Given довжиною 400 метрів і шириною 59 метрів, який прямував з Китаю в Роттердам.



Як повідомляє Deutsche Welle, він повністю заблокував рух через канал в обидві сторони. За даними агентства Bloomberg, в результаті в Суецькому каналі утворився затор з понад 100 суден.

Інцидент стався через погодні умови: в результаті пориву сильного вітру судно відхилилося від курсу і сіло на мілину. Постраждалих немає. Почалася рятувальна операція, вона може зайняти кілька днів. Наразі оточений буксирами контейнеровоз знаходиться біля узбережжя Єгипту.

Суецький канал є найважливішим маршрутом постачання нафти з Близького Сходу до Європи та США і в цілому одним з найважливіших торговельних маршрутів світу. На нього припадає 10 відсотків глобальної морської торгівлі, у 2020 році через нього пройшли майже 19 тисяч суден.