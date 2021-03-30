Польська PGNiG збирається видобувати газ в Україні

Обновлено: Март 30, 2021. Тэги: , , ,

Польська PGNiG збирається видобувати газ в Україні

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA і група Нафтогаз підписали угоду про наміри щодо співпраці в пошуку та експлуатації українських вуглеводневих ресурсів.

Повідомляє PGNiG.

«Україна, що володіє одними з найбільших газових ресурсів в Європі, може бути привабливим місцем для розвитку PGNiG. Ми особливо зацікавлені в роботі в західній частині країни, що межує з районом, де ми видобуваємо кілька десятків років. Наявні дані вказують на високий потенціал закладів цього регіону. Наш партнер також має великий досвід і цінні геологічні дані, тому потенційна співпраця обох компаній може ефективно призвести до збільшення видобутку природного газу в західній частині України. Це буде корисно як для розвитку обох компаній, так і для зміцнення енергетичної безпеки в Центральній і Східній Європі», — сказав Роберт Перковскі, віце-президент Правління PGNiG SA.

Внесок PGNiG у потенційну співпрацю включатиме компетентність у використанні передових методів пошуку. Протягом багатьох років компанія використовувала, серед іншого, аналіз тривимірних сейсмічних зображень при проектуванні буріння, що дозволило їй виявити нові ресурси газу в регіоні Підкарпаття. PGNiG сподівається, що використання цих технологій в Україні може принести аналогічні результати.

«Залучаючи міжнародних партнерів, ми нарощуємо темпи роботи з вивільнення ресурсного потенціалу України. PGNiG — це публічна компанія високого рівня, яка успішно веде розвідку і видобуток, в тому числі за кордоном. Зокрема, PGNiG має великі досягнення в області розвідки та ефективного видобутку газу в Польщі, в регіоні, що межує з українською частиною Карпат. Я переконаний, що разом ми зможемо досягти вигідної синергії, яка сприятиме реалізації стратегічної мети Нафтогазу, що полягає в підтримці діяльності, спрямованої на досягнення енергетичної незалежності України протягом 10 років за рахунок збільшення внутрішнього видобутку природного газу», — підкреслив Отто Ватерлендер, головний операційний директор групи Нафтогаз .

Читайте у Терміналі: Уряд взяв стратегію на збільшення власного видобутку газу в Україні, — Шмигаль.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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