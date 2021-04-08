На УЕБ розпочинає роботу Рада секцій за напрямком “Електрична енергія”

На Українській енергетичній біржі розпочинає роботу Рада секцій за напрямком “Електрична енергія”.



Рада підтримуватиме розвиток біржі з організації та проведення торгів та аукціонів по електроенергії, налагодження ефективної співпраці з бізнесом та учасниками ринку, пише пресслужба УЕБ.

«Рада секцій готуватиме пропозиції щодо поточних питань, пов’язаних з організацією торгівлі електроенергією, порядком здійснення розрахунків та поставки, механізмами управління ризиками, розвитку та впровадження нових технологій торгів та торгових інструментів. Також Рада секцій буде брати участь у розробці програм з підготовки фахівців біржового ринку», — йдеться у повідомленні.

Рада буде проводити експертну оцінку нових проєктів біржі, сприятиме впровадженню нових торгових інструментів та розроблятиме пропозиції, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на біржі й іншим зловживанням і надає рекомендації для уповноважених органів біржі.

«Термінал» писав, у січні-березні 2021 року на Українській енергетичній біржі було проведено 14 аукціонів за напрямком «Скраплений газ».