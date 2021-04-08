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Ощадбанк розпочав співпрацю з Фондом енергоефективності в рамках програми «Енергодім»

Обновлено: Апрель 08, 2021. Тэги: , ,

Ощадбанк розпочав співпрацю з Фондом енергоефективності в рамках програми «Енергодім»

ОСББ можуть отримати кредит в Ощадбанку на суму до 20 млн грн для модернізації будинку з частковим відшкодуванням до 70% витрат на будівельні або ремонтні роботи, матеріали та обладнання.

Повідомляє Ощадбанк.

«Ощадбанк має успішний шестирічний досвід кредитування ОСББ та ЖБК у рамках державної програми «теплих» кредитів. У 2021 році разом з Фондом енергоефективності ми пропонуємо новий інструмент для здійснення енергомодернізації багатоповерхових будинків. Він дасть можливість ще більшому числу ОСББ долучитись до програми  та після проведення необхідних заходів отримати більш комфортне житло та заощадити на комунальних платежах», – зазначила Ольга Байцар, член правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес.

Кредит надається на проведення енергоаудиту, розробку проектної документації та її експертизу, будівельні або ремонтні роботи, матеріали, обладнання, послуги технічного та авторського нагляду, сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації проекту, обстеження інженерних систем, на яких здійснено заходи з енергомодернізації.  Строк кредитування – до 84 місяців, процентна ставка – 12,5 % річних.

За допомогою програми «Енергодім» Ощадбанк планує профінансувати у 2021 році понад 100 ОСББ.

Раніше Термінал писав, що з початку 2021 чітко розмежовуються «теплі кредити» та «Енергодім».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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