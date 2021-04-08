Ощадбанк розпочав співпрацю з Фондом енергоефективності в рамках програми «Енергодім»

ОСББ можуть отримати кредит в Ощадбанку на суму до 20 млн грн для модернізації будинку з частковим відшкодуванням до 70% витрат на будівельні або ремонтні роботи, матеріали та обладнання.

Повідомляє Ощадбанк.

«Ощадбанк має успішний шестирічний досвід кредитування ОСББ та ЖБК у рамках державної програми «теплих» кредитів. У 2021 році разом з Фондом енергоефективності ми пропонуємо новий інструмент для здійснення енергомодернізації багатоповерхових будинків. Він дасть можливість ще більшому числу ОСББ долучитись до програми та після проведення необхідних заходів отримати більш комфортне житло та заощадити на комунальних платежах», – зазначила Ольга Байцар, член правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес.

Кредит надається на проведення енергоаудиту, розробку проектної документації та її експертизу, будівельні або ремонтні роботи, матеріали, обладнання, послуги технічного та авторського нагляду, сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації проекту, обстеження інженерних систем, на яких здійснено заходи з енергомодернізації. Строк кредитування – до 84 місяців, процентна ставка – 12,5 % річних.

За допомогою програми «Енергодім» Ощадбанк планує профінансувати у 2021 році понад 100 ОСББ.

Раніше Термінал писав, що з початку 2021 чітко розмежовуються «теплі кредити» та «Енергодім».