Голова Енергоатома очікує мільярд прибутку в І кварталі

НАЕК «Енергоатом» за підсумками січня-березня 2021 року чекає отримати 1 млрд чистого прибутку.
Про це на пресконференції повідомив в.о. президента компанії Петро Котін.
«Енергоатом в І кварталі 2021 року очікує отримати 2,4 млрд валового прибутку і приблизно 1 млрд грн чистого прибутку», – сказав Котін.
При цьому глава НАЕК відзначив, що в аналогічному періоді 2020 року компанія отримала 1,5 млрд грн чистого збитку.
«Компанія виплатить державі у вигляді дивідендів та податку на прибуток складе близько 1,3 млрд грн», – додав Котін.
За його словами, основними факторами поліпшення показників діяльності «Енергоатому» стала стабілізація надходження коштів на адресу компанії і часткове погашення боргів ДП «Гарантований покупець» за раніше реалізовану електроенергію за рахунок кредитних коштів НЕК «Укренерго».
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